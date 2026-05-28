Путін їздить з броневиком, кулеметом, РЕБ та вертольотом: ФСО і кортеж з 16 авто (фото, відео)

28 травня президент Росії Володимир Путіна прибув у Казахстан та переміщувався по столиці Астані з кортежем в 16 машин та додатковим особливим захистом з повітря. На відео помітили бронемашину з кулеметником, який прикривав кортеж та автомобіль очільника Кремля. Як влаштували охорону Путіна від можливих атак?

Під час переміщення Путіна по Астані перекривали вулиці, а центральну машину оточувало 16 авто супроводу та 14 мотоциклістів, розповіло росЗМІ "Агентство. Новости". Крім того, у небі чули вертоліт, який стежив за загрозами з повітря. Серед кортежу їхала спеціальна машина, оснащена засобом РЕБ, який знешкоджує безпілотники. Крім того, їхав броньовик з кулеметником: на відео зброї не видно.

Система охорони Путіна — деталі поїздки в Астану 27-28 травня

Медіа пояснило, що 27 травня Путін прибув до Казахстану, а 28 травня попрямував у Палац незалежності, де мав зустрітись з президентом Касим-Жомарт Токаєвим. У обох випадках помітили особливі заходи безпеки для захисту очільника Кремля. Навколо його машини нарахували сумарно близько 30 транспортних засобів, не рахуючи вертольотів, які прикривали згори.

У матеріалі розповіли, чим особливий броньовик, який супроводжував Путіна за кордоном. Зі слів військового експерта Кирила Михайлова, ідеться про бронемашину казахстанського виробництва — про багатоцільову броньовану колісну машину (БКМ) "Алан". Всередині БКМ — позиція для кулеметника на даху.

На інших фото- та відеоматеріалах помітили машину з РЕБом на даху. Крім того, зауважується, що під час перекриття вулиць вздовж дороги стояли правоохоронці, які стежили за порядком.

Путін прибув до Астани, щоб взяти участь у засідання Вищої Євразійського економічної ради, написало росЗМІ. За три дні до візиту російського президента жителів Астани попередили, що будуть особливі "заходи безпеки" за участю поліції, військових, військової авіації та техніки. Російські журналісти уточнили, чому окремо повідомили про кортеж Путіна: через посилення впливу Федеральної служби охорони (ФСО), яка контролює усі його поїздки.

Система охорони Путіна — деталі

Зазначимо, Фокус писав про "витік" західних спецслужб, які розповіли про посилення впливу ФСО, яка опікується охороною Путіна та контролює усі його переміщення. Зокрема, через рекомендації ФСО Путін перестав бувати у резиденції на Валдаї та переїхав жити у спеціальні бункери. Медіа "Важные истории" отримало звіт розвідки, у якому ішлося про страх замаху, держперевороту та атаки БпЛА.

Зазначимо, взимку 2026 року російська влада заявила, начебто українські дрони атакували резиденцію Путіна на Валдаї. Україна запевнила, що це фейк і про це ж сказали спецслужби США. Після цього ЗС РФ запустили ракету "Орешник" по Львову, щоб начебто "помститись через замах".

Тим часом під час параду на Красній площі 9 травня Москву оточили трьома кільцями комплексів ППО, які мали захистити Путіна під час виступу. Попри майже 200 установок навколо російської столиці напередодні дрон влучив по будинку за 7 км від Кремля.

Нагадуємо, 25 травня у МЗС РФ пригрозили Україні серією потужних ударів по Києву, а перед цим Путін заявив, що буде "мстити за удар по Старобільську".