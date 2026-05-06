Як Москву готують до 9 травня: де встановили нові "Панцир-С1" і чому це "кільце страху", — медіа

Російська Федерація готується провести парад 9 травня, і це особливо важливо для Кремля через посилення ударів України на глибину 1000 км, ідеться у статті німецького медіа. Москва вже не видається безпечною, втім парад, хоч і без військової техніки, все ж проведуть, і для цього вживають небачені заходи безпеки. Один з заходів — нове кільце установок "Панцир-С1", але є інші методи. Як у Москві готуються до параду 9 травня попри небезпеку нальоту українських дронів?

Для росіян був "немислимим" удар дронів по Москві, але ця загроза стала "новою реальністю", написало медіа Bild. Російські політики називають парад 9 травня "небезпечною подією", а влада тим часом відключила мобільний інтернет у Санкт-Петербурзі та Москві. Окрім українських БпЛА також є ще одна загроза, якої можуть боятись у Кремлі, — це можливість замаху на президента РФ Володимира Путіна, для якого також можуть використати безпілотник.

Оскільки дрони загрожують параду та Путіну, ЗС РФ створили навколо Москви додаткове кільце ППО, ідеться у статті. Bild опублікував карту установок навколо російської столиці, створену аналітиком-журналістом медіа "Радіо Свобода" Марком Крутовим (Mark Krutov). На карті — 101 позначка: кожна — це або ЗГРК "Панцир-С1"/"Панцир-С2", або ЗРК С-400, або ЗРК "Тор". У статті назвали ці позиції "кільцем страху", яке Путін "намалював навколо Москви".

Парад 9 травня — кільця ППО навколо Москви станом на весну 2026 року Фото: Mark Krutov (kromark) / X

До травневих заходів 2026 року готувались ще з осені 2025 року, навело медіа дані користувача X з ніком jembobineuse. З вересня 2025 по березень 2026 навколо Москви збудували третє кільце ППО радіусом 50 км — 43 нові вежі для "Панцирів". Також згадали про резиденцію Путіна на Валдаї: систему ППО розширили до 26 веж для "Панцирів", по одній для С-300 та С-400, є дві станції РЛС.

Парад 9 мая — третє кільце ППО навколо Москви Фото: X (Twitter)

Тим часом у Bild написали, що установок не вистачає на інші важливі об'єкти РФ (НПЗ, електростанції), тим часом як засоби ППО стягнули до Москви. Ще одна ознака проблеми — новий закон РФ щодо використання зброї. Оскільки установок для збиття українських дронів замало, то натомість дозволили мати стрілецьку зброю приватним охоронним компаніям, зауважило Bild.

"Наслідок: держава вже не може захистити все одночасно – і починає зосереджувати безпеку на одному пункті: Москві. Москва реагує на зростаючу загрозу безпілотників – і пом’якшує центральну політику безпеки: збройний захист лише армією", — підсумовується у статті.

Парад 9 травня — що відбувається у РФ

Зазначимо, Фокус писав про парад на 9 травня, яке готуються провести у Москві та в інших регіонах РФ у 2026 році. Медіа повідомили, що через загрозу дронів ЗСУ подібні паради скасовують у різних регіонах РФ. Тим часом президент Володимир Путін звернувся до президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню на 8-9 травня: це прохання Вашингтон мав передати Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що не отримував такого прохання, але, своєю чергою, запропонував перемир'я з ночі 6 травня.

Нагадуємо, 6 травня глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на удари ЗС РФ по Україні після оголошення перемир'я: били по Краматорську, Запоріжжю та Дніпру.