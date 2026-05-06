Как Москву готовят к 9 мая: где установили новые "Панцирь-С1" и почему это "кольцо страха", — медиа

Российская Федерация готовится провести парад 9 мая, и это особенно важно для Кремля из-за усиления ударов Украины на глубину 1000 км, говорится в статье немецкого медиа. Москва уже не кажется безопасной, впрочем парад, хоть и без военной техники, все же проведут, и для этого принимают невиданные меры безопасности. Одна из мер — новое кольцо установок "Панцирь-С1", но есть и другие методы. Как в Москве готовятся к параду 9 мая, несмотря на опасность налета украинских дронов?

Для россиян был "немыслимым" удар дронов по Москве, но эта угроза стала "новой реальностью", написало медиа Bild. Российские политики называют парад 9 мая "опасным событием", а власти тем временем отключили мобильный интернет в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме украинских БпЛА также есть еще одна угроза, которой могут бояться в Кремле, — это возможность покушения на президента РФ Владимира Путина, для которого также могут использовать беспилотник.

Поскольку дроны угрожают параду и Путину, ВС РФ создали вокруг Москвы дополнительное кольцо ПВО, говорится в статье. Bild опубликовал карту установок вокруг российской столицы, созданную аналитиком-журналистом медиа "Радио Свобода" Марком Крутовым (Mark Krutov). На карте — 101 отметка: каждая — это либо ЗГРК "Панцирь-С1"/"Панцирь-С2", либо ЗРК С-400, либо ЗРК "Тор". В статье назвали эти позиции "кольцом страха", которое Путин "нарисовал вокруг Москвы".

Парад 9 мая — кольца ПВО вокруг Москвы по состоянию на весну 2026 года Фото: Mark Krutov (kromark) / X

К майским мероприятиям 2026 года готовились еще с осени 2025 года, привело медиа данные пользователя X с ником jembobineuse. С сентября 2025 по март 2026 вокруг Москвы построили третье кольцо ПВО радиусом 50 км — 43 новые башни для "Панцирей". Также вспомнили о резиденции Путина на Валдае: систему ПВО расширили до 26 башен для "Панцирей", по одной для С-300 и С-400, есть две станции РЛС.

Парад 9 мая — третье кольцо ППО вокруг Москвы Фото: X (Twitter)

Между тем в Bild написали, что установок не хватает на другие важные объекты РФ (НПЗ, электростанции), в то время как средства ПВО стянули в Москву. Еще один признак проблемы — новый закон РФ по использованию оружия. Поскольку установок для сбивания украинских дронов мало, то вместо этого разрешили иметь стрелковое оружие частным охранным компаниям, отметило Bild.

"Следствие: государство уже не может защитить все одновременно — и начинает сосредотачивать безопасность на одном пункте: Москве. Москва реагирует на растущую угрозу беспилотников — и смягчает центральную политику безопасности: вооруженная защита только армией", — подытоживается в статье.

Отметим, Фокус писал о параде на 9 мая, который готовятся провести в Москве и в других регионах РФ в 2026 году. Медиа сообщили, что из-за угрозы дронов ВСУ подобные парады отменяют в разных регионах РФ. Тем временем президент Владимир Путин обратился к президенту США Дональду Трампу о прекращении огня на 8-9 мая: эту просьбу Вашингтон должен был передать Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что не получал такой просьбы, но, в свою очередь, предложил перемирие с ночи 6 мая.

Напоминаем, 6 мая глава МИД Андрей Сибига отреагировал на удары ВС РФ по Украине после объявления перемирия: били по Краматорску, Запорожью и Днепру.