Путин ездит с броневиком, пулеметом, РЭБ и вертолетом: ФСО и кортеж из 16 авто (фото, видео)

28 мая президент России Владимир Путина прибыл в Казахстан и перемещался по столице Астане с кортежем в 16 машин и дополнительной особой защитой с воздуха. На видео заметили бронемашину с пулеметчиком, который прикрывал кортеж и автомобиль главы Кремля. Как устроили охрану Путина от возможных атак?

Во время перемещения Путина по Астане перекрывали улицы, а центральную машину окружало 16 авто сопровождения и 14 мотоциклистов, рассказало росСМИ "Агентство. Новости". Кроме того, в небе слышали вертолет, который следил за угрозами с воздуха. Среди кортежа ехала специальная машина, оснащенная средством РЭБ, которое обезвреживает беспилотники. Кроме того, ехал броневик с пулеметчиком: на видео оружия не видно.

Система охраны Путина — детали поездки в Астану 27-28 мая

Медиа объяснило, что 27 мая Путин прибыл в Казахстан, а 28 мая направился во Дворец независимости для встречи с президентом Касым-Жомарт Токаевым. В обоих случаях заметили особые меры безопасности для защиты главы Кремля. Вокруг его машины насчитали суммарно около 30 транспортных средств, не считая вертолетов, которые прикрывали сверху.

Відео дня

В материале рассказали, чем особенный броневик, который сопровождал Путина за границей. По словам военного эксперта Кирилла Михайлова, речь идет о бронемашине казахстанского производства — о многоцелевой бронированной колесной машине (БКМ) "Алан". Внутри БКМ — позиция для пулеметчика на крыше.

Система охраны Путина — как выглядит БКМ "Алан" Казахстан Фото: Из открытых источников

Система охраны Путина — БКМ "Алан" в кортеже в Казахстане, 28 мая Фото: Скриншот

На других фото- и видеоматериалах заметили машину с РЭБом на крыше. Кроме того, отмечается, что во время перекрытия улиц вдоль дороги стояли правоохранители, которые следили за порядком.

Система охраны Путина — машина с РЭБ в кортеже в Казахстане, 28 мая Фото: Скриншот

Система охраны Путина — полиция во время движения кортежа в Казахстане, 28 мая Фото: Скриншот

Путин прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, написало росСМИ. За три дня до визита российского президента жителей Астаны предупредили, что будут особые "меры безопасности" с участием полиции, военных, военной авиации и техники. Российские журналисты уточнили, почему отдельно сообщили о кортеже Путина: из-за усиления влияния Федеральной службы охраны (ФСО), которая контролирует все его поездки.

Система охраны Путина — детали

Отметим, Фокус писал об "утечке" западных спецслужб, которые рассказали об усилении влияния ФСО, занимающейся охраной Путина и контролирующей все его перемещения. В частности, из-за рекомендаций ФСО Путин перестал бывать в резиденции на Валдае и переехал жить в специальные бункеры. Медиа "Важные истории" получило отчет разведки, в котором говорилось о страхе покушения, госпереворота и атаки БПЛА.

Отметим, зимой 2026 года российские власти заявили, будто украинские дроны атаковали резиденцию Путина на Валдае. Украина заверила, что это фейк и об этом же сказали спецслужбы США. После этого ВС РФ запустили ракету "Орешник" по Львову, чтобы якобы "отомстить за покушение".

Тем временем во время парада на Красной площади 9 мая Москву окружили тремя кольцами комплексов ПВО, которые должны были защитить Путина во время выступления. Несмотря на почти 200 установок вокруг российской столицы накануне дрон попал по дому в 7 км от Кремля.

Напоминаем, 25 мая в МИД РФ пригрозили Украине серией мощных ударов по Киеву, а перед этим Путин заявил, что будет "мстить за удар по Старобельску".