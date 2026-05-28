Путін знов не зміг вимовити ім'я президента Казахстану: перекрутив на 100% (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін дякував президенту Казахстану Касим-Жомарту Кемелевичу Токаєву і при цьому знов не впорався з його ім'ям, показали відео з місця подій. Очільник Кремля помилився, сидячи в кріслі перед об'єктивами десятків камер, які фіксували кожен рух та кожне слово. В ефірі пролунала нова версія імені, з яким Путін у більшості випадків не може впоратись.

Виступ президента РФ пролунав на брифінгу після засідання Вищої Євразійської економічної ради, яка 27-28 травня відбувалась в Астані у Казахстані, написало електронне медіа Ateo Breaking. На 30-секундному фрагменті виступу чуємо, як президент Путін невірно називає господаря заходу в Анкарі, не спиняється, щоб виправити помилку, а говорить далі, наче нічого й не було.

Путін і Токаєв — інцидент з іменем, Казахстан 28 травня

Нова версія імені президента Казахстану лунає на перших секундах фрагмента. Чітко не ясно, як саме Путін назвав свого колегу цього разу. Вчувається щось схоже на "Вахтанг Кємєлєвіч", "Саржан Кемелевич", "Сарган Кемелевич", або щось інше.

Відео дня

Інші тези, які озвучив очільник Кремля під час виступу, — це подяка за запрошення, нагадування про попередній візит Токаєва, який у 2025 році приїздив у Москву. Зі слів Путіна, саме тоді вони почали "багато що робити для поглиблення та розширення стратегічного партнерства".

Тим часом росЗМІ навели інші деталі візиту Путіна у Казахстан. Як написало росЗМІ "РИА Новости", країни підписали документ про "сім основ стратегічного союзництва". Також з'ясувалось, що РФ будуватиме АЕС. Токаєв заявив про "провідні позиції РФ в економіці" і про вплив на усі важливі світові процеси. Тим часом Путін сказав, що будуватиме не просто АЕС, а цілу "атомну галузь", і висловив сподівання, що товарообіг між країнами перевищить 30 млрд дол.

Путін і Токаєв — деталі

Зазначимо, раніше медіа писали про інші випадки, коли Путін не зміг вимовити ім'я Токаєва. Один з таких інцидентів відбувся під час приїзду президента Казахстану до Санкт-Петербурга, і це сталося у перші місяці російського вторгнення в Україну. Після цього росЗМІ зробили колекцію слів, якими очільник Кремля називав казахського політика: серед них — "Кемел Жомартович", "Касим Жомартович Кемелович", "Кемель Жомартович".

Тим часом у травні у соцмережах звернули увагу на інші проблеми з мовленням Путіна. Наприклад, під час виступу на російських урочистостях президент РФ нерозбірливо й неенергійно тричі вигукнув "Ура". При цьому незадовго до цього вигуку він зумів прочитати з папірця заяву про "помсту" Україні через "удар по Старобільську".

Нагадуємо, 28 травня з'явились фото та відео кортежу Путіна в Казахстані: звернули увагу на особливий захист від дронів. Тим часом на початку травня через зливи з західних розвідок з’ясувалось, що президента РФ оточують працівники ФСО, стежачи, куди він їздить та де живе.