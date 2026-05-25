Путін не зміг прокричати "ура": росЗМІ почали видаляти ганебне відео російського диктатора

Глава Кремля спробував підтримати своїх військових популярним вигуком, але триразове "ура" у нього не вийшло навіть із кількох спроб, і росЗМІ почали видаляти відео з конфузом, але вже після того, як воно розійшлося соцмережами.

Відео з черговою публічною ганьбою Володимиром Путіним спочатку було опубліковано 22 травня ТАСС та іншими росЗМІ, але, мабуть, після того, як його прокоментував Володимир Зеленський, його терміново видалили.

У Путіна не вийшло "ура"

"Путін уже й слово "ура" не може нормально вимовити — шамкає, — а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Запустив свій "Ліщина" проти Білої Церкви. Реально неадеквати", — сказав президент України після ракетної атаки росіян у ніч на 24 травня.

Курйозне відео опублікував Сергій Стерненко, радник міністра оборони: "Путін не зміг вимовити "ура". Маразм прогресує", — написав Стерненко.

На відео видно, як Путін закликав до "триразового "ура", щоб "підтримати хлопців на передовій": "Голосно, щоб вони почули". Але в нього не вийшло. Спочатку він спробував сидячи, потім двічі вже стоячи, але "ура" йому не піддалося. На допомогу прийшли ті, хто були в залі, заглушивши голос диктатора.

Запис невдалих криків Путіна був опублікований пропагандистськими ЗМІ Росії. Однак, коли ролик швидко набув популярності і почалися глузування, його почали видаляти з соцмереж.

Нагадаємо, раніше Путіна обговорювали, коли він з'явився з офіційним візитом до Китаю. Він незграбно пересувався в дивному взутті, яке додало йому кілька сантиметрів зросту.

А 9 травня журналісти обговорювали наскільки постарілим і старезним виглядав глава Кремля під час найкоротшого параду в історії сучасної Росії.