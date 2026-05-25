Путин не смог прокричать "ура": росСМИ начали удалять позорное видео российского диктатора

Глава Кремля попытался поддержать своих военных популярным возгласом, но троекратное "ура" у него не получилось даже с нескольких попыток, и росСМИ начали удалять видео с конфузом, но уже после того, как оно разошлось по соцсетям.

Видео с очередным публичным позором Владимиром Путиным изначально было опубликовано 22 мая ТАСС и прочими россСМИ, но, видимо, после того, как его прокомментировал Владимир Зеленский, его срочно удалили.

У Путина не получилось "ура"

"Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты", — сказал президент Украины после ракетной атаки россиян в ночь на 24 мая.

Курьезное видео опубликовал Сергей Стерненко, советник министра обороны: "Путин не смог произнести "ура". Маразм прогрессирует", — написал Стерненко.

На видео видно, как Путин призвал к "троекратному "ура", чтобы "поддержать ребят на передовой": "Громко, чтобы они услышали". Но у него не получилось. Сначала он попытался сидя, потом дважды уже стоя, но "ура" ему не поддалось. На помощь пришли те, кто были в зале, заглушив голос диктатора.

Запись неудачных криков Путина была опубликована пропагандистскими СМИ России. Однако, когда ролик быстро приобрел популярность и начались насмешки, его начали удалять из соцсетей.

Напомним, ранее Путина обсуждали, когда он явился с официальным визитом в Китай. Он неуклюже передвигался в странной обуви, которая добавила ему несколько сантиметров роста.

А 9 мая журналисты обсуждали насколько постаревшим и дряхлым выглядел глава Кремля во время самого короткого парада в истории современной России.