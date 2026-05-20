Шаркает по лестнице: Путин во время встречи с Си Цзиньпином еле ходит в необычной обуви (фото)

Российский президент Владимир Путин еле ходит во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине. Также заметили, что он снова появился в обуви на платформе, чтобы подчеркнуть свой рост.

Наблюдатели заметили, что Владимир Путин, который прибыл на саммит с Си Цзиньпином в Пекин, выглядел неуклюже. Также было заметно, что у него есть проблемы с ногой. Об этом пишет британское издание Mirror

Авторы публикации отмечают: когда Путин шагал в туфлях на платформе по красной дорожке на встречу с президентом Китая, его правая нога казалась скованной.

Также издание напоминает, что Путин использует специальную обувь на каблуках, чтобы увеличить свой рост до 170 см. Путина неоднократно фотографировали в обуви на заметно более толстых каблуках, которые добавляют его рост.

Путин в Китае Фото: Скриншот

"Путин неуклюже, сутулой походкой идет вперед, приветствуя Си в Пекине", — отмечают наблюдатели.

Также во время визита случались неловкие моменты, когда Путин выходил из своего президентского самолета Ил-96-300ПУ и шел вместе с министром иностранных дел Ван И, членом политбюро ЦК КПК с 2022 года.

В СМИ отмечают, что Путина встретили лучше, чем Дональда Трампа, когда президента США встретил вице-президент Хань Чжэн, который, как считают, имеет незначительное влияние и больше не входит в политбюро.

Визит Путина в Китай: что известно

Напомним, что Россия и Китай обнародовали совместное заявление после переговоров российского диктатора Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В нем вспомнили войну против Украины и призвали к ее урегулированию путем переговоров.

Также председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Пекине договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией.

Переговоры состоялись 20 мая в Большом зале народов в Пекине, куда Путин прибыл всего через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа в Китай.