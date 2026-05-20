Човгає по сходах: Путін під час зустрічі із Сі Цзіньпіном ледве ходить у незвичному взутті (фото)
Російський президент Володимир Путін ледве ходить під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Також помітили, що він знову з'явився у взутті на платформі, щоб підкреслити свій зріст.
Спостерігачі помітили, що Володимир Путін, який прибув на саміт із Сі Цзіньпіном у Пекін, виглядав незграбно. Також було помітно, що у нього є проблеми із ногою. Про це пише британське видання Mirror
Автори публікації відзначають: коли Путін крокував у туфлях на платформі червоною доріжкою на зустріч з президентом Китаю, його права нога здавалася скутою.
Також видання нагадує, що Путін використовує спеціальне взуття на підборах, щоб збільшити свій зріст до 170 см. Путіна неодноразово фотографували у взутті на помітно товстіших підборах, які додають його зріст.
"Путін незграбно, сутулою ходою йде вперед, вітаючи Сі в Пекіні", — відзначають спостерігачі.
Також під час візиту траплялися незручні моменти, коли Путін виходив зі свого президентського літака Іл-96-300ПУ та йшов разом з міністром закордонних справ Ван І, членом політбюро ЦК КПК з 2022 року.
У ЗМІ відзначають, що Путіна зустріли краще, ніж Дональда Трампа, коли президента США зустрів віце-президент Хань Чжен, який, як вважають, має незначний вплив і більше не входить до політбюро.
Візит Путіна до Китаю: що відомо
Нагадаємо, що Росія та Китай оприлюднили спільну заяву після переговорів російського диктатора Володимира Путіна та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. В ній згадали війну проти України та закликали до її врегулювання шляхом переговорів.
Також голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в Пекіні домовилися продовжити Договір про добросусідство, дружбу і співпрацю між Китаєм та Росією.
Переговори відбулися 20 травня у Великій залі народів у Пекіні, куди Путін прибув лише через кілька днів після візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.