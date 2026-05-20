"Усунення першопричин кризи": в спільній заяві Путіна та Сі Цзіньпіна згадали Україну

Росія та Китай оприлюднили спільну заяву після переговорів російського диктатора Володимира Путіна та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. В ній згадали війну проти України та закликали до її врегулювання шляхом переговорів.

У документі, опублікованому на сайті Кремля за підсумками переговорів у Пекіні, Москва і Пекін заявили про необхідність “усунення першопричин української кризи”, а також наголосили на підтримці політико-дипломатичного формату завершення війни.

“Сторони переконані в необхідності повного усунення першопричин української кризи на основі дотримання принципів Статуту ООН у всій їх повноті, сукупності та взаємозв’язку з метою забезпечення взаємної безпеки та формування основ сталого миру”, — зазначено у документі.

Також у спільній заяві сказано, що Росія і Китай підтримують усі зусилля, які можуть сприяти встановленню “довгострокового і сталого миру”, а також виступають за продовження пошуку рішення шляхом діалогу та переговорів.

"Російська Сторона позитивно оцінює об'єктивну та неупереджену позицію Китайської Сторони щодо проблематики ситуації в Україні та вітає прагнення Китаю відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичним шляхом”, — вказано у заяві.

У той самий день речник Кремля Дмитро Пєсков після завершення переговорів у Пекіні заявив, що Москва нібито залишається відкритою до “мирного шляху врегулювання конфлікту” та вважає його пріоритетним.

Тим часом помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що під час неформального спілкування Володимир Путін та Сі Цзіньпін планують обговорити ключові міжнародні питання — від війни проти України до ситуації навколо Ірану та відносин зі США, повідомляють росЗМІ.

За словами Ушакова, розмова має пройти у “довірчій атмосфері” за чашкою чаю. Він також заявив, що Китай нині відіграє одну з центральних ролей у світовій політиці, тому Пекін цікавлять практично всі глобальні конфлікти та кризові точки.

Очікується, що особливу увагу сторони приділять війні проти України, ситуації на Близькому Сході та подальшому розвитку стратегічного партнерства між Росією та Китаєм. Також Ушаков повідомив, що переговори Путіна та Сі Цзіньпіна пройдуть у форматі “один плюс чотири”.

З російського боку у зустрічі візьмуть участь сам Ушаков, глава МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов та заступник глави адміністрації президента РФ Максим Орєшкін. Загалом, за словами представників Кремля, російська делегація у Пекіні налічуватиме понад 30 осіб, серед яких міністри, чиновники та представники бізнесу.

Нагадаємо, що під час зустрічі в Пекіні Володимир Путін та Сі Цзіньпін обговорювали війну проти України, енергетичну співпрацю та ситуацію на Близькому Сході. За даними медіа, сторони також домовилися продовжити договір про добросусідство і стратегічне партнерство між РФ та Китаєм.

