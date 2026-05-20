Газова угода і війна в Україні: що Сі та Путін вирішували в Пекіні

Голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в Пекіні домовилися продовжити Договір про добросусідство, дружбу і співпрацю між Китаєм та Росією. Також сторони обговорили енергетичну співпрацю, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомило видання South China Morning Post.

Переговори відбулися 20 травня у Великій залі народів у Пекіні, куди Путін прибув лише через кілька днів після візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін назвав Путіна “дорогим другом” і заявив, що Китай та Росія мають розвивати стратегічну координацію й будувати “більш справедливий і рівноправний” світовий порядок. За словами китайського лідера, договір між країнами, підписаний 25 років тому, заклав основу для довгострокової дружби та співпраці.

Путін зі свого боку заявив, що відносини між Москвою та Пекіном перебувають на “безпрецедентно високому рівні”. Він також назвав Росію “надійним постачальником ресурсів” для Китаю на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Окремо сторони торкнулися війни в Україні. У Кремлі заявили, що сподіваються на відновлення мирного процесу та закликали США продовжувати посередницькі зусилля. Видання зазначає, що війна РФ проти України триває вже понад чотири роки, а Пекін і Москва останніми роками посилили стратегічну координацію на тлі тиску з боку Вашингтона.

Однією з головних тем переговорів стало енергетичне співробітництво, зокрема газопровід “Сила Сибіру-2”. Проєкт передбачає постачання до 50 млрд кубометрів газу на рік із Росії до Китаю через Монголію. У Кремлі заявили, що під час візиту Путіна можуть підписати близько 40 угод.

Окремо сторони обговорили війну на Близькому Сході. Сі Цзіньпін заявив, що ситуація в регіоні перебуває “на критичному етапі між війною та миром” і закликав до негайного припинення бойових дій. За його словами, продовження конфлікту загрожує стабільності постачання енергоносіїв і міжнародній торгівлі.

Під час візиту також очікується підписання трьох меморандумів між російською держкорпорацією “Росатом” та китайськими партнерами, зокрема щодо термоядерних досліджень і підготовки фахівців у сфері атомної енергетики.

Нагадаємо, напередодні візиту Володимира Путіна до Пекіна агентство Bloomberg писало, що Москва намагається просунути проєкт газопроводу “Сила Сибіру-2” на тлі нестабільності на енергетичних ринках через війну на Близькому Сході. У Кремлі сподівалися, що ситуація змусить Китай бути поступливішим у переговорах щодо ціни на російський газ.

У Кремлі заявили, що Володимир Путін 19-20 травня відвідає Китай на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна. Візит присвятили річниці договору про добросусідство і співпрацю, а серед тем переговорів називали міжнародну політику та регіональну безпеку.

Раніше Дональд Трамп і Сі Цзіньпін планували обговорити в Пекіні розвиток штучного інтелекту, ситуацію навколо Ірану та війну в Україні. До китайської столиці Трамп прибув разом із керівниками великих технологічних компаній, серед яких Ілон Маск і Тім Кук.