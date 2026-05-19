Газопровід "Сила Сибіру-2": у Китаї вирішиться доля головного проєкту Кремля, — Bloomberg

Володимир Путін 19 травня вирушить до Пекіна на переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Москва сподівається просунути проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2" на тлі війни Ірану та нестабільності на енергетичних ринках.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

За даними джерел, близьких до російського уряду, Кремль розраховує, що ситуація на Близькому Сході змусить Китай стати поступливішим у переговорах щодо ціни на газ для нового трубопроводу.

Помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що проєкт газопроводу “є на порядку денному” і сторони “налаштовані серйозно його обговорювати”. За його словами, тему піднімуть під час переговорів Путіна і Сі 20 травня.

До російської делегації увійшли п’ять віцепрем’єрів, вісім міністрів, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також керівники держкорпорацій і великого бізнесу.

У матеріалі зазначається, що через санкції та повномасштабну війну проти України Росія дедалі більше залежить від торгівлі з Китаєм. На цьому тлі Москва намагається зміцнити енергетичну співпрацю з Пекіном.

Йдеться про газопровід “Сила Сибіру-2”, який має пройти із Сибіру до Китаю через територію Монголії. За словами джерела, близького до “Газпрому”, російська сторона зробила “дуже конкурентну” пропозицію щодо ціни на газ, однак Пекін поки не демонструє готовності швидко просувати проєкт.

У березні Китай заявив, що хоче досягти прогресу щодо російського газопроводу в межах свого п’ятирічного плану. Наприкінці квітня глава “Газпрому” Олексій Міллер зустрічався у Пекіні з керівником China National Petroleum Corporation Даєм Хоул’яном для обговорення “стратегічного партнерства”.

9 травня Путін заявив, що “майже всі ключові питання” щодо співпраці з Китаєм у сфері нафти й газу вже погоджені.

“Якщо нам вдасться завершити цей процес під час візиту, я буду дуже задоволений”, — сказав він.

Крім енергетики, сторони також обговорюють транспортні маршрути через Росію та Північний морський шлях в Арктиці. У Китаї вважають, що війна Ірану показала ненадійність традиційних логістичних маршрутів і змушує шукати альтернативи.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що Володимир Путін 19-20 травня здійснить офіційний візит до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Поїздку приурочили до річниці договору “про добросусідство, дружбу і співробітництво”, а сторони планують обговорити міжнародні та регіональні питання.

Під час переговорів у Пекіні Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мали намір обговорити питання штучного інтелекту, ситуацію навколо Ірану та війну в Україні. До Китаю американський президент прибув разом із представниками найбільших технологічних компаній, зокрема Ілоном Маском і Тімом Куком.