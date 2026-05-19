Газопровод "Сила Сибири-2": в Китае решится судьба главного проекта Кремля, — Bloomberg

Владимир Путин 19 мая отправится в Пекин на переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Москва надеется продвинуть проект газопровода "Сила Сибири-2" на фоне войны Ирана и нестабильности на энергетических рынках.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников, близких к российскому правительству, Кремль рассчитывает, что ситуация на Ближнем Востоке заставит Китай стать более сговорчивым в переговорах по цене на газ для нового трубопровода.

Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что проект газопровода "есть на повестке дня" и стороны "настроены серьезно его обсуждать". По его словам, тема будет поднята во время переговоров Путина и Си 20 мая.

В российскую делегацию вошли пять вице-премьеров, восемь министров, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, а также руководители госкорпораций и крупного бизнеса.

В материале отмечается, что из-за санкций и полномасштабной войны против Украины Россия все больше зависит от торговли с Китаем. На этом фоне Москва пытается укрепить энергетическое сотрудничество с Пекином.

Речь идет о газопроводе "Сила Сибири-2", который должен пройти из Сибири в Китай через территорию Монголии. По словам источника, близкого к "Газпрому", российская сторона сделала "очень конкурентное" предложение по цене на газ, однако Пекин пока не демонстрирует готовности быстро продвигать проект.

В марте Китай заявил, что хочет достичь прогресса по российскому газопроводу в рамках своего пятилетнего плана. В конце апреля глава "Газпрома" Алексей Миллер встречался в Пекине с руководителем China National Petroleum Corporation Даем Хоульяном для обсуждения "стратегического партнерства".

9 мая Путин заявил, что "почти все ключевые вопросы" по сотрудничеству с Китаем в сфере нефти и газа уже согласованы.

"Если нам удастся завершить этот процесс во время визита, я буду очень доволен", — сказал он.

Кроме энергетики, стороны также обсуждают транспортные маршруты через Россию и Северный морской путь в Арктике. В Китае считают, что война Ирана показала ненадежность традиционных логистических маршрутов и заставляет искать альтернативы.

Напомним, в Кремле подтвердили, что Владимир Путин 19-20 мая совершит официальный визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к годовщине договора "о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", а стороны планируют обсудить международные и региональные вопросы.

