Бизнес-десант США в Китае: зачем Трамп везет с собой всех гендиректоров компаний-гигантов

Трамп отправляется на переговоры с Си Цзиньпином вместе с руководителями топовых американских компаний. Фокус проанализировал состав делегации.

С сегодняшнего дня до 15 мая президент США Дональд Трамп будет находиться в Китае. На переговоры с руководителем КНР Си Цзиньпином он везет по меньшей мере 16 руководителей топовых корпораций США. Об этом сообщает Fox News.

Впервые за почти девять лет Трамп будет находиться в Китае с государственным визитом. Как отмечают западные и украинские анаитики, в этом году Дональд Трамп не имеет достаточно карт. У него слабая переговорная позиция из-за войны с Ираном, которую США только обещают выиграть. Поэтому Трамп высадится в Пекине не сам, а с делегацией генеральных директоров таких компаний, как Nvidia, Apple, BlackRock, Goldman Sachs, Boeing, Mastercard, Visa, Qualcomm, Meta, Tesla и других.

Общая рыночная стоимость этих компаний составляет около 11,5 трлн долларов.

Делегация топ руководителей компаний США едет в Пекин с Трампом

16 СЕО летят в Китай: что предложат Си

По сообщению американских СМИ, в Пекин с Трампом летят:

Тим Кук — директор корпорации Apple. Ларри Финк — главный исполнительный директор BlackRock. Стивен Шварцман — руководитель инвестиционной компании Blackstone Group. Келли Ортберг — президент и генеральный директор Boeing. Брайан Сайкс — генеральный директор Cargill. Джейн Фрейзер — генеральный директор Citi. Джим Андерсон — генеральный директор Coherent. Г. Лоуренс Калп — генеральный директор GE Aerospace. Дэвид Соломон — генеральный директор Goldman Sachs. Якоб Тайсен — генеральный директор Illumina. Майкл Мибах — генеральный директор Mastercard. Дина Павелл Маккормик — представительница Meta. Санджай Мехротра — генеральный директор Micron. Криштиану Амон — генеральный директор Qualcomm. Илон Маск — руководитель Tesla и SpaceX. Райан Макинерни — генеральный директор Visa.

Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, состав американской делегации свидетельствует о намерении подписать новое торговое соглашение. И не одно.

"Страны оказались в клинче из-за взаимных черных списков. Нужно выходить на нормальные условия. Это интересно и Китаю, и США. Штаты имеют много интересов как в производственном рынке КНР, так и потребительском", — прокомментировал Фокусу состав бизнес-делегации США в КНР член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

По его словам, стороны также должны обсудить и редкоземельные металлы.

"Китай имеет интерес в американских потребителях. И судя по составу делегации, ожидается предложение расширения производства электромобилей, электроники, комплектующих... Возможно, будут взаимные цели, относительно европейского рынка", — добавил эксперт.

Конечно, среди топовых тем обсуждения будут Украина и Иран, однако уже без поддержки бизнесменов.

Отметим, что визит президента США в КНР должен был состояться еще 31 марта 2026 года, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон перенес саммит в Пекине. Трамп даже заявлял, что может вообще отменить встречу с Си, если Китай не поможет с безопасностью в Ормузском проливе.

Тем временем американские СМИ сообщают и о мерах безопасности во время визита американской делегации в КНР.

"Поскольку президент Дональд Трамп и его помощники, сотрудники службы безопасности и чиновники готовятся к поездке в Китай, многие оставят свои мобильные телефоны. Вместо этого чиновники будут путешествовать с "чистыми" устройствами, временными ноутбуками и жестко контролируемыми системами связи, разработанными для минимизации риска слежки, взлома или сбора данных в одной из самых агрессивных киберсредах в мире", — говорится в сообщении Fox News.

Как отмечают анаитики США, подобные меры предосторожности "могут превратить даже рутинные задачи в логистическую головную боль".

"Сообщения, которые обычно мгновенно поступают через зашифрованные программы или синхронизированные устройства, вместо этого направляются через контролируемые каналы, временные учетные записи или передаются лично", — объясняют в США.

