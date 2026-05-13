Бізнес-десант США у Китаї: навіщо Трамп везе з собою всіх гендиректорів компаній-гігантів

Трамп вирушає на переговори із Сі Цзіньпіном разом з керівниками топових американських компаній. Фокус проаналізував склад делегації.

Від сьогодні до 15 травня президент США Дональд Трамп перебуватиме в Китаї. На переговори із керівником КНР Сі Цзіньпіном він везе щонайменше 16 керівників топових корпорацій США. Про це повідомляє Fox News.

Вперше за майже дев’ять років Трамп перебуватиме у Китаї із державним візитом. Як зазначають західні та українські анаітики, цього року Дональд Трамп не має достатньо карт. В нього слабка переговорна позиція через війну з Іраном, яку США лише обіцяють виграти. Тож Трамп висадиться в Пекіні не сам, а з делегацією генеральних директорів таких компаній, як Nvidia, Apple, BlackRock, Goldman Sachs, Boeing, Mastercard, Visa, Qualcomm, Meta, Tesla та інших.

Загальна ринкова вартість цих компаній складає близько 11,5 трлн доларів.

Делегація топ керівників компаній США їде до Пекіна з Трампом Фото: FOX News

16 СЕО летять до Китаю: що запропонують Сі

За повідомленням американських ЗМІ, до Пекіна із Трампом летять:

Тім Кук — директор корпорації Apple. Ларрі Фінк — головний виконавчий директор BlackRock. Стівен Шварцман — керівник інвестиційної компанії Blackstone Group. Келлі Ортберг — президент і генеральний директор Boeing. Браян Сайкс — генеральний директор Cargill. Джейн Фрейзер — генеральна директорка Citi. Джим Андерсон — генеральний директор Coherent. Г. Лоуренс Калп — генеральний директор GE Aerospace. Девід Соломон — генеральний директор Goldman Sachs. Якоб Тайсен — генеральний директор Illumina. Майкл Мібах — генеральний директор Mastercard. Діна Павелл Маккормік — представниця Meta. Санджай Мехротра — генеральний директор Micron. Кріштіану Амон — генеральний директор Qualcomm. Ілон Маск — керівник Tesla та SpaceX. Раян Макінерні — генеральний директор Visa.

Як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, склад американської делегації свідчить про намір підписати нову торговельну угоду. І не одну.

"Країни опинилися в клінчі через взаємні чорні списки. Потрібно виходити на нормальні умови. Це цікаво і Китаю, і США. Штати мають багато інтересів як у виробничому ринку КНР, так й споживчому", — прокоментував Фокусу склад бізнес-делегації США в КНР член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

За його словами, сторони також мають обговорити і рідкоземельні метали.

"Китай має інтерес в американських споживачах. І судячи зі складу делегації, очікується пропозиція розширення виробництва електромобілів, електроніки, комплектуючих… Можливо, будуть взаємні цілі, щодо європейського ринку", — додав експерт.

Авжеж, серед топових тем обговорення будуть Україна та Іран, проте вже без підтримки бізнесменів.

Зазначимо, що візит президента США до КНР мав відбутися ще 31 березня 2026 року, проте через конфлікт на Близькому Сході Вашингтон переніс саміт у Пекіні. Трамп навіть заявляв, що може взагалі скасувати зустріч із Сі, якщо Китай не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

Тим часом американські ЗМІ повідомляють і про заходи безпеки під час візиту американської делегації до КНР.

"Оскільки президент Дональд Трамп і його помічники, співробітники служби безпеки та чиновники готуються до поїздки до Китаю, багато хто залишить свої мобільні телефони. Замість цього чиновники подорожуватимуть з "чистими" пристроями, тимчасовими ноутбуками та жорстко контрольованими системами зв'язку, розробленими для мінімізації ризику стеження, злому або збору даних в одному з найагресивніших кіберсередовищ у світі", — йдеться у повідомленні Fox News.

Як зазначають анаітики США, подібні запобіжні заходи "можуть перетворити навіть рутинні завдання на логістичний головний біль".

"Повідомлення, які зазвичай миттєво надходять через зашифровані програми або синхронізовані пристрої, натомість направляються через контрольовані канали, тимчасові облікові записи або передаються особисто", — пояснюють в США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливий візит до очільника Кремля Володимира Путіна вже цього року, проте "виключив" РФ із наддержав.

Тим часом президент України Володимир Зеленський критикує Білий Дім через гальмування мирних переговорів із Росією та скорочення залежності Києва від допомоги США. Україна водночас готується до тривалішої війни та шукає нових партнерів у Європі.