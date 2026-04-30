"Протока Трампа": американський президент опублікував свою версію мапи Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп опублікував змінену версію мапи Близького Сходу, де Ормузька протока перейменована в "Протоку Трампа".

Він не пояснив, що означає ця мапа. Фото він опублікував у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп хотів перейменувати Ормузьку протоку раніше

Нагадаємо, 28 березня Трамп "обмовився", що хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь., після того, як американські війська візьмуть її під контроль.

Журналісти NYP також підкреслили, що ідея перейменування Ормузької протоки раніше активно обговорювалася в соцмережах серед прихильників Трампа.

Однак вже за 3 дні Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Війна в Ірані — що відомо

Раніше Сполучні Штати Америки отримали від Ірану пропозиції щодо відкриття Ормузької протоки, у яких пропонують тимчасово "забути" про ядерну програму та виготовлення ядерної бомби, розповіли західні медіа. При цьому Вашингтон не планує на це погодитись, оскільки може втратити важелі впливу на це питання.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп висловився щодо війни в Ірані та угоди з КВІР. На думку глави Білого дому, після того, як американці заблокують іранську нафту на три дні, нафтопроводи Тегерану вибухнуть через тиск речовини, яку нікуди буде зливати.

Нагадуємо, 16 квітня агентство Bloomberg розповіло, як Ірану вдалось вистояти у війні з США та яку підготовку провели до початку бойових дій.