Які нові умови Ірану для відкриття Ормузької протоки: і з "ядеркою", і з нафтою, — Axioc

Сполучні Штати Америки отримали від Ірану пропозиції щодо відкриття Ормузької протоки, у яких пропонують тимчасово "забути" про ядерну програму та виготовлення ядерної бомби, розповіли західні медіа. При цьому Вашингтон не планує на це погодитись, оскільки може втратити важелі впливу на це питання. На який "важіль" сподіваються натиснути у США, щоб примусити Тегеран до поступок?

Вашингтон сподівається, що тиск у нафтопроводах Ірану від надлишку нафти примусить Тегеран піти на поступки та відмовитись на 10 років від ядерної програми, ідеться у статті медіа Axios. Своєю чергою представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) відвідують очільників сусідніх країн, ведучи паралельні переговори щодо ситуації в протоці. Очну зустріч перемовників США та Ірану скасували, оскільки у Білому домі не бачили сенсу відправляти перемовників, які б вкотре почули б відмову.

Медіа посилається на три анонімні джерела у Білому домі, які розповіли про перебіг перемовин щодо завершення війни та розблокування Ормузької протоки. Одне з цих джерел повідомило, що Ірану пропонує розділити два питання — прохід танкерів та ядерну програму. При цьому Axios написало, що бачить суперечності в позиції Тегерану, оскільки у правлячій групі є різні точки зору на розмір поступок США щодо збагачення урану.

"Іран надав США нову пропозицію щодо відновлення Ормузької протоки та припинення війни, а переговори щодо ядерної програми відкладено на пізніший етап", — написало американське видання.

Білий дім поки офіційно не відреагував на чергову пропозицію Ірану, але медіа дізналось, що у понеділок 27 квітня президент Дональд Трамп зустрінеться зі своїми представниками у ситуаційній кімнаті та вирішить, що робитиме далі. Тим часом зауважується дипломатична активність глави МЗС Ірану Аббас Арагчі, який зустрівся з очільником Оману султаном Оманом Хайтамом бін Таріком та з представниками пакистанської влади. Наступна зустріч — це поїздка у Москву та особиста розмова з президентом РФ Володимиром Путіним, написало медіа.

Моніторинговий портал Marintraffic зранку 27 квітня показав, що Ормузька протока й далі закрита, а по обидва боки від проходу зібрались десятки кораблів. Крім того, помітно ще одну групу — судна біля іранського порту Бандар Аббас та кілька риболовецьких шхун, які рухаються вздовж північного берега.

Центральне командування армії США увечері 26 квітня повідомило, що протягом двотижневого блокування спинило 38 кораблів, пов'язаних з Іраном.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп висловився щодо війни в Ірані та угоди з КВІР. На думку глави Білого дому, після того, як американці заблокують іранську нафту на три дні, нафтопроводи Тегерану вибухнуть через тиск речовини, яку нікуди буде зливати.

