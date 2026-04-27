Какие новые условия Ирана для открытия Ормузского пролива: и с "ядеркой", и с нефтью, — Axios

Соединенные Штаты Америки получили от Ирана предложения по открытию Ормузского пролива, в которых предлагают временно "забыть" о ядерной программе и изготовлении ядерной бомбы, рассказали западные медиа. При этом Вашингтон не планирует на это согласиться, поскольку может потерять рычаги влияния на этот вопрос. На какой "рычаг" надеются нажать в США, чтобы принудить Тегеран к уступкам?

Вашингтон надеется, что давление в нефтепроводах Ирана от избытка нефти заставит Тегеран пойти на уступки и отказаться на 10 лет от ядерной программы, говорится в статье медиа Axios. В свою очередь представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) посещают руководителей соседних стран, ведя параллельные переговоры по ситуации в проливе. Очную встречу переговорщиков США и Ирана отменили, поскольку в Белом доме не видели смысла отправлять переговорщиков, которые в очередной раз услышали бы отказ.

Медиа ссылается на три анонимных источника в Белом доме, которые рассказали о ходе переговоров по завершению войны и разблокированию Ормузского пролива. Один из этих источников сообщил, что Ирану предлагает разделить два вопроса — проход танкеров и ядерную программу. При этом Axios написало, что видит противоречия в позиции Тегерана, поскольку в правящей группе есть разные точки зрения на размер уступок США по обогащению урана.

Відео дня

"Иран предоставил США новое предложение по восстановлению Ормузского пролива и прекращению войны, а переговоры по ядерной программе отложены на более поздний этап", — написало американское издание.

Белый дом пока официально не отреагировал на очередное предложение Ирана, но медиа узнало, что в понедельник 27 апреля президент Дональд Трамп встретится со своими представителями в ситуационной комнате и решит, что будет делать дальше. Тем временем отмечается дипломатическая активность главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, который встретился с главой Омана султаном Омана Хайтамом бин Тариком и с представителями пакистанских властей. Следующая встреча — это поездка в Москву и личный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, написало медиа.

Война в Иране — детали

Мониторинговый портал Marintraffic утром 27 апреля показал, что Ормузский пролив и дальше закрыт, а по обе стороны от прохода собрались десятки кораблей. Кроме того, заметно еще одну группу — суда возле иранского порта Бандар Аббас и несколько рыболовецких шхун, которые движутся вдоль северного берега.

Война в Иране — ситуация в Ормузском проливе 27 апреля Фото: marinetraffic.com.

Центральное командование армии США вечером 26 апреля сообщило, что в течение двухнедельной блокировки остановило 38 кораблей, связанных с Ираном.

Отметим, президент США Дональд Трамп высказался относительно войны в Иране и сделки с КСИР. По мнению главы Белого дома, после того, как американцы заблокируют иранскую нефть на три дня, нефтепроводы Тегерана взорвутся из-за давления вещества, которое некуда будет сливать.

Напоминаем, 16 апреля агентство Bloomberg рассказало, как Ирану удалось выстоять в войне с США и какую подготовку провели до начала боевых действий.