"Пролив Трампа": американский президент опубликовал свою версию карты Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп опубликовал измененную версию карты Ближнего Востока, где Ормузский пролив переименован в "Пролив Трампа".

Он не объяснил, что означает эта карта. Фото он опубликовал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп хотел переименовать Ормузский пролив раньше

Напомним, 28 марта Трамп "обмолвился", что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь, после того, как американские войска возьмут его под контроль.

Журналисты NYP также подчеркнули, что идея переименования Ормузского пролива ранее активно обсуждалась в соцсетях среди сторонников Трампа.

Однако уже через 3 дня Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Война в Иране — что известно

Ранее Соединенные Штаты Америки получили от Ирана предложения по открытию Ормузского пролива, в которых предлагают временно "забыть" о ядерной программе и изготовлении ядерной бомбы, рассказали западные медиа. При этом Вашингтон не планирует на это согласиться, поскольку может потерять рычаги влияния на этот вопрос.

Отметим, президент США Дональд Трамп высказался относительно войны в Иране и сделки с КСИР. По мнению главы Белого дома, после того, как американцы заблокируют иранскую нефть на три дня, нефтепроводы Тегерана взорвутся из-за давления вещества, которое некуда будет сливать.

Напоминаем, 16 апреля агентство Bloomberg рассказало, как Ирану удалось выстоять в войне с США и какую подготовку провели до начала боевых действий.