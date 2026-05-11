Перемир'я від Трампа провалилося: РФ поновила штурми з новою силою після параду 9 травня, — Трегубов

Російські окупанти одразу після проведення параду 9 травня з новою силою почали штурмувати українські позиці, ігроруючи умови, які анонсував президент США Дональд Трамп.

Російські війська припиняли атаки лише на пів дня заради свого параду, після чого використали паузу для логістики та різко збільшили кількість штурмів. Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у ефірі День.LIVE.

"Станом на зараз бачимо поновлення інтенсивності. Фактично, вже вихід на ту саму інтенсивність, яка була десь тиждень тому. Росіяни використали свою можливість до поновлення і зараз просто атакують з тими самими потужністями, які були і раніше. Якогось довготривалого ефекту ми не досягли і, в принципі, чесно кажучи, ніхто й не очікував", — заявив він.

Коментуючи заяви про домовленості Трампа щодо припинення вогню, речник наголосив, що затишшя тривало лічені години. Наразі ж інтенсивність боїв навіть перевищує звичайні показники.

"Якщо ми говоримо про безпосередньо атакувальні дії на позиції наших військ, вони зменшувалися на першу добу. Поки йшов той парад, на початок 9 травня безпосередньо.Там був якийсь період, причому він тривав десь до півдня, без атакувальних дій взагалі. Але далі, фактично, як завжди, до кінця вже 9 травня були боєзіткання, і 10 травня вже вийшли на інтенсивність 20-30 боєзіткнень на добу. Це багато. У нас зазвичай 20-10", — повідомив військовий.

Нагадаємо, що попри оголошене триденне перемир'я росіяни продовжували атакувати українські міста. На фронті відбулися бойові зіткнення. Протягом ночі неділі, 10 травня, росіяни атакували населені пункти України 27 ударними БпЛА та дронами-імітаторами із Краснодарського краю та Ростовської області РФ.

Також надвечір 9 травня російські війська завдали дронового удару по дев'ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова.