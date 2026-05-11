Перемирие от Трампа провалилось: РФ возобновила штурмы с новой силой после парада 9 мая, — Трегубов

Российские оккупанты сразу после проведения парада 9 мая с новой силой начали штурмовать украинские позиции, играя условия, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

Российские войска прекращали атаки только на полдня ради своего парада, после чего использовали паузу для логистики и резко увеличили количество штурмов. Об этом рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире День.LIVE.

"По состоянию на сейчас видим возобновление интенсивности. Фактически, уже выход на ту же интенсивность, которая была где-то неделю назад. Россияне использовали свою возможность к возобновлению и сейчас просто атакуют с теми же мощностями, которые были и раньше. Какого-то долговременного эффекта мы не достигли и, в принципе, честно говоря, никто и не ожидал", — заявил он.

Комментируя заявления о договоренностях Трампа о прекращении огня, представитель подчеркнул, что затишье длилось считанные часы. Сейчас же интенсивность боев даже превышает обычные показатели.

"Если мы говорим о непосредственно атакующих действиях на позиции наших войск, они уменьшались на первые сутки. Пока шел тот парад, на начало 9 мая непосредственно, там был какой-то период, причем он длился где-то до полудня, без атакующих действий вообще. Но дальше, фактически, как всегда, до конца уже 9 мая были боестолкновения, и 10 мая уже вышли на интенсивность 20-30 боестолкновений в сутки. Это много. У нас обычно 20-10", — сообщил военный.

Напомним, что несмотря на объявленное трехдневное перемирие россияне продолжали атаковать украинские города. На фронте произошли боевые столкновения. В течение ночи воскресенья, 10 мая, россияне атаковали населенные пункты Украины 27 ударными БпЛА и дронами-имитаторами из Краснодарского края и Ростовской области РФ.

Также вечером 9 мая российские войска нанесли дроновой удар по девятиэтажке в Индустриальном районе Харькова.