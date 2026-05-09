Россияне во время перемирия ударили "Шахедом" по девятиэтажке в Харькове: есть пострадавшие

Под вечер 9 мая российские войска нанесли дроновой удар по жилой девятиэтажке в Индустриальном районе Харькова.

Удар пришелся на технический этаж здания, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В результате попадания вражеского дрона в технический этаж 9-ти этажного дома в Индустриальном районе пострадали два человека (на данную минуту), повреждена лифтовая шахта, выбиты около тридцати окон. Обследование дома продолжается", — написал Терехов.

Эту же информацию подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По уточненной информации, "прилет" вражеского БпЛА зафиксирован в технический этаж девятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе. Сейчас профильные службы ликвидируют последствия атаки", — отметил Синегубов.

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до пяти, среди которых 8-летний мальчик.

"Уже пятеро пострадавших в Индустриальном районе. Медики продолжают оказывать помощь на месте вражеского "прилета", — подчеркнул Синегубов.

Отметим, что удар по Харькову состоялся в то время, когда еще действует инициированное президентом США Дональдом Трампом перемирие с 9 по 11 мая, на которое согласились как официальный Киев, так и Москва.

Напомним, 8 мая Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ.

В этот же день Москва согласилась на трехдневное перемирие и обмен военнопленными.