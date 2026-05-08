"Считает приемлемой": Москва согласилась на трехдневное перемирие и обмен военнопленными

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая.

В этот же период должен состояться обмен военнопленными по формуле "тысяча на тысячу", подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Подтверждаю, что российская сторона считает приемлемой инициативу, которую только что предложил президент США Дональд Трамп относительно перемирия с целью обмена военнопленными между Россией и Украиной", — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что договоренности о продлении перемирия и обмена пленными достигнуты в ходе телефонных контактов с администрацией президента США.

В то же время Вашингтон, по словам Ушакова, находился на связи с Киевом при обсуждении этого вопроса.

"Важно, что инициатива президента Трампа по перемирию и обмену пленными приурочена именно к 81-й годовщине Победы", — подчеркнул Ушаков.

Напомним, 8 мая Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ.

В этот же день Зеленский подписал указ, которым разрешил провести парад в Москве и исключил Красную площадь из "целей" ВСУ.