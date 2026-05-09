Росіяни під час перемир'я вдарили "Шахедом" по дев'ятиповерхівці у Харкові: є постраждалі

Надвечір 9 травня російські війська завдали дронового удару по житловій дев'ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова.

Удар прийшовся на технічний поверх будівлі, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок влучання ворожого дрону у технічний поверх 9-ти поверхівки в Індустріальному районі постраждали двоє людей (на дану хвилину), пошкоджена ліфтова шахта, вибиті близько тридцяти вікон. Обстеження будинку триває", — написав Терехов.

Цю ж інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією, "прильот" ворожого БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки атаки", — зазначив Синєгубов.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих в Індустріальному районі Харкова зросла до п'яти, серед яких 8-річний хлопчик.

"Вже пʼятеро постраждалих в Індустріальному районі. Медики продовжують надавати допомогу на місці ворожого "прильоту", — наголосив Синєгубов.

Зазначимо, що удар по Харкову відбувся у час коли ще діє ініційоване президентом США Дональдом Трампом перемир'я з 9 по 11 травня, на яке погодились як офіційний Київ, так і Москва.

Нагадаємо, 8 травня Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з РФ.

У цей же день Москва погодилась на триденне перемир'я та обмін військовополоненими.