Полонені важливіші за Червону площу: Зеленський підтвердив триденне перемир'я з РФ

Після заяви президента США Дональда Трампа про триденне перемир’я між Україною та Росією президент Володимир Зеленський підтвердив, що сторони дійсно погодили режим тиші на 9, 10 та 11 травня. Також, за його словами, вдалося досягти домовленості про масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram. Зокрема, у його публікації йдеться, що напередодні 9 травня було чимало сигналів і обговорень щодо безпекової ситуації в Москві, зокрема через можливі українські далекобійні удари.

Він наголосив, що принцип дзеркальної відповіді у діях України давно відомий Росії та неодноразово був продемонстрований на практиці. Водночас Зеленський підкреслив, що для України ключовим питанням залишається повернення своїх людей із російського полону.

"Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", — написав він.

Відео дня

Крім того, глава держави повідомив, що домовленості про обмін полоненими вдалося досягти в межах переговорного процесу за посередництва американської сторони.

"Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну.Дякую Президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною. Слава Україні", — додав посадовець.

Варто зазначити, що ввечері 8 травня у своїй соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив про досягнуту домовленість щодо короткострокового припинення вогню між Росією та Україною. За його словами, перемир’я має тривати три дні — з 9 по 11 травня — і супроводжуватися масштабним обміном військовополоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ця домовленість може стати "початоком кінця" дуже довгої війни.

Також Фокус писав, що цього ж дня Володимир Зеленський попереджав — дотримання так званого "перемир’я" залежатиме насамперед від дій Росії. Зокрема, 8 травня, у день початку запропонованого напередодні режиму тиші, російські війська продовжили обстріли на фронті та активізували штурмові дії. За день до цього, речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про нібито оголошене перемир’я на 8–9 травня в зоні російсько-української війни.