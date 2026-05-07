"Гарантувати безпеку Путіна в Москві": Пєсков заявив, що перемир'я РФ діятиме 8-9 травня

У Росії продовжують підготовку до проведення параду, присвяченого Дню перемоги. Водночас уряд готує додаткові заходи щодо гарантування безпеки кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявив його речник.

Це відбувається на тлі нібито погроз української влади про зрив параду в Москві. Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, передає державне ЗМІ РФ "РИА Новости".

Він не пояснив, які саме заходи здійснюються, аби гарантувати безпеку Путіна.

Водночас він анонсував, що російський диктатор продовжує готуватися до перемовин з іноземними гостями, які мають прибути до Москви на парад.

Натомість інша традиційна акція для росіян на День перемоги — "Бессмертный полк" — цьогоріч відбудеться в онлайн-режимі.

Окремо речник Путіна розповів про оголошене господарем Кремля перемир'я в зоні російсько-української війни. Нібито воно діятиме 8 та 9 травня.

Також Пєсков стверджує, що у Москві розраховують на відновлення перемовин "щодо України", не уточнюючи, чи йдеться про перемовини з Києвом, чи з Вашингтоном.

Нагадаємо, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що Україна не вважає Красну площу пріоритетною ціллю для ударів по Росії навіть 9 травня. Натомість основними цілями залишаються нафтопереробні заводи та об’єкти військово-промислового комплексу РФ.

Раніше Фокус писав, що Кремль вирішив провести парад 9 травня без військової техніки та різко посилити захист Москви. До столиці РФ стягнули приблизно 280 систем ППО, зокрема комплекси С-400, радари та засоби ближньої дії. У центрі міста також встановили антидронові сітки й загородження, а сам формат заходу скоротили.

Крім того, 9 травня у Москві повністю обмежать доступ відвідувачів до Кремля та скасують традиційні церемонії на Соборній площі. Федеральна служба охорони РФ також посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна.

А речниця російського МЗС Марія Захарова пообіцяла масовану ракетну атаку по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час святкувань 9 травня.