Не парад у Москві: Братчук назвав пріоритетні цілі ударів по РФ

Україна не вважає Червону площу пріоритетною ціллю для ударів по Росії навіть 9 травня. Натомість основними цілями залишаються нафтопереробні заводи та об’єкти військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу “Ми-Україна”.

За його словами, Україна концентрується не на символічних ударах, а на стратегічному виснаженні Росії.

“Червона площа якраз 8-9 травня буде найбільш безпечним місцем для російської влади. Вони будуть прикриватися і дітьми, і жінками, і ветеранами”, — сказав Братчук.

Він зазначив, що пріоритетом для ударів є нафтопереробні заводи, підприємства військово-промислового комплексу та заводи, які працюють над балістичними ракетами. За словами Братчука, такі об’єкти розташовані як у Підмосков’ї, так і в інших регіонах європейської частини РФ та на Уралі.

“На сьогодні пріоритет — це нафтопереробні заводи, це військово-промисловий комплекс, в тому числі і в Підмосков'ї. Не треба летіти на Червону площу”, — наголосив він.

Братчук також заявив, що українські дрони вже довели здатність долати систему протиповітряної оборони Росії. За його словами, саме через це Москва нібито звертається до США з проханням вплинути на Україну, аби не допустити ударів по російській території та військових об’єктах.

“Російська ППО, якою б багаторівневою вона не була, але сьогодні наші бойові “комарики” її можуть долати”, — додав військовий експерт.

Раніше Фокус писав, що Кремль вирішив провести парад 9 травня без військової техніки та різко посилити захист Москви. До столиці РФ стягнули близько 280 систем ППО, зокрема комплекси С-400, радари та засоби ближньої дії. У центрі міста також встановили антидронові сітки й загородження, а сам формат заходу скоротили.

Крім того, 9 травня у Москві повністю обмежать доступ відвідувачів до Кремля та скасують традиційні церемонії на Соборній площі. Федеральна служба охорони РФ також посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна.