Не парад в Москве: Братчук назвал приоритетные цели ударов по РФ

Украина не считает Красную площадь приоритетной целью для ударов по России даже 9 мая. Зато основными целями остаются нефтеперерабатывающие заводы и объекты военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, Украина концентрируется не на символических ударах, а на стратегическом истощении России.

"Красная площадь как раз 8-9 мая будет наиболее безопасным местом для российских властей. Они будут прикрываться и детьми, и женщинами, и ветеранами", — сказал Братчук.

Он отметил, что приоритетом для ударов являются нефтеперерабатывающие заводы, предприятия военно-промышленного комплекса и заводы, которые работают над баллистическими ракетами. По словам Братчука, такие объекты расположены как в Подмосковье, так и в других регионах европейской части РФ и на Урале.

"На сегодня приоритет — это нефтеперерабатывающие заводы, это военно-промышленный комплекс, в том числе и в Подмосковье. Не надо лететь на Красную площадь", — подчеркнул он.

Братчук также заявил, что украинские дроны уже доказали способность преодолевать систему противовоздушной обороны России. По его словам, именно поэтому Москва якобы обращается к США с просьбой повлиять на Украину, чтобы не допустить ударов по российской территории и военным объектам.

"Российская ПВО, какой бы многоуровневой она ни была, но сегодня наши боевые "комарики" ее могут преодолевать", — добавил военный эксперт.

Ранее Фокус писал, что Кремль решил провести парад 9 мая без военной техники и резко усилить защиту Москвы. В столицу РФ стянули около 280 систем ПВО, в том числе комплексы С-400, радары и средства ближнего действия. В центре города также установили антидронные сетки и заграждения, а сам формат мероприятия сократили.

Кроме того, 9 мая в Москве полностью ограничат доступ посетителей в Кремль и отменят традиционные церемонии на Соборной площади. Федеральная служба охраны РФ также усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина.