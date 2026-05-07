"Обеспечить безопасность Путина в Москве": Песков заявил, что перемирие РФ будет действовать 8-9 мая

В России продолжают подготовку к проведению парада, посвященного Дню победы. В то же время правительство готовит дополнительные меры по обеспечению безопасности кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил его представитель.

Это происходит на фоне якобы угроз украинских властей о срыве парада в Москве. Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает государственное СМИ РФ "РИА Новости".

Он не объяснил, какие именно меры осуществляются, чтобы обеспечить безопасность Путина.

В то же время он анонсировал, что российский диктатор продолжает готовиться к переговорам с иностранными гостями, которые должны прибыть в Москву на парад.

Зато другая традиционная акция для россиян на День победы — "Бессмертный полк" — в этом году состоится в онлайн-режиме.

Отдельно представитель Путина рассказал об объявленном хозяином Кремля перемирии в зоне российско-украинской войны. Якобы оно будет действовать 8 и 9 мая.

Также Песков утверждает, что в Москве рассчитывают на возобновление переговоров "по Украине", не уточняя, идет ли речь о переговорах с Киевом или с Вашингтоном.

Напомним, что представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Украина не считает Красную площадь приоритетной целью для ударов по России даже 9 мая. Зато основными целями остаются нефтеперерабатывающие заводы и объекты военно-промышленного комплекса РФ.

Ранее Фокус писал, что Кремль решил провести парад 9 мая без военной техники и резко усилить защиту Москвы. В столицу РФ стянули около 280 систем ПВО, в том числе комплексы С-400, радары и средства ближнего действия. В центре города также установили антидронные сетки и заграждения, а сам формат мероприятия сократили.

Кроме того, 9 мая в Москве полностью ограничат доступ посетителей в Кремль и отменят традиционные церемонии на Соборной площади. Федеральная служба охраны РФ также усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина.

А спикер российского МИД Мария Захарова пообещала массированную ракетную атаку по Киеву, если Украина нанесет удар по Москве во время празднования 9 мая.