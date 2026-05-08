Завтрашній день в РФ залежить від сьогодні: Зеленський відповів про перемирʼя на 9 травня
Президент Володимир Зеленський заявив що те, чи буде Україна дотримуватися "перемир'я", оголошеного кремлівським диктатором Володимиром Путіним, залежить від дій самої РФ.
За словами українського лідера, сьогодні російські війська почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Про це йдеться у зверненні президента.
"Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", — сказав глава держави.
Сам Володимир Зеленський працює на Олександрівському напрямку — на стику Донецької, Дніпровської та Запорізької областей.
Президент відзначив символічну паралель: саме в таких лісах, на таких землях, як ці — на Дніпровщині та на сході нашої країни — на Донбасі, Харківщині, на Сумщині, також на Чернігівщині, — попередні покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій.
"Розуміємо, що треба більше НРК й більші характеристики НРК. Будемо старатись ще додати фінансування, зокрема щоб бригади могли доопрацьовувати свої розробки, і щоб прямо тут, на місці, під конкретні завдання оперативно робилося все необхідне. Дякую кожному воїну та всім нашим командирам, які справді креативні у розробках і креативні в своїх рішеннях. Все, що допомагає захищати життя наших воїнів і знищувати окупанта, — все буде підтримуватись. Зафіксували наявні дефіцити в постачанні — я проведу Ставку по тому, що сьогодні ми обговорили. Ми детально говорили про логістику — логістику всіх типів, і це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч із фронтом", — заявив Зеленський.
Нагадаємо, що речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про додаткові заходи, аби убезпечити безпеку кремлівського диктатора під час проведення параду.
Раніше Фокус писав, що Кремль вирішив провести парад 9 травня без військової техніки та різко посилити захист Москви. До столиці РФ стягнули приблизно 280 систем ППО, зокрема комплекси С-400, радари та засоби ближньої дії. У центрі міста також встановили антидронові сітки й загородження, а сам формат заходу скоротили.
Крім того, 9 травня у Москві повністю обмежать доступ відвідувачів до Кремля та скасують традиційні церемонії на Соборній площі. Федеральна служба охорони РФ також посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна.
А речниця російського МЗС Марія Захарова пообіцяла масовану ракетну атаку по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час святкувань 9 травня.