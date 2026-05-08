"Сподіваюся, це початок кінця": Трамп оголосив про триденне перемир'я між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнуту домовленість щодо короткострокового припинення вогню між Росією та Україною. За його словами, перемир’я має тривати три дні — з 9 по 11 травня — і супроводжуватися масштабним обміном військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Про це він повідомив 8 травня у своїй соцмережі Truth Social. У своєму дописі Трамп пов’язав запропоновані дати з відзначенням Дня перемоги в Росії. Загалом саме перемир’я, за його задумом, повинно охоплювати повну зупинку бойової активності на всіх ділянках фронту.

Окремо він заявив, що ініціатива включає обмін військовополоненими між сторонами — по тисячі осіб з кожного боку. При цьому Трамп стверджує, що відповідну домовленість було досягнуто за його особистого сприяння та що її підтримали як президент Росії Володимир Путін, так і президент України Володимир Зеленський.

Ба більше, Трамп написав, що розглядає цю домовленість як можливий перший крок до завершення війни, яку він назвав найбільшою та найкривавішою з часів Другої світової. За його словами, процес переговорів триває, і сторони нібито поступово рухаються в напрямку більш широкого врегулювання конфлікту.

"Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем ​​​​наближаємося один до одного. Дякую за вашу увагу до цього питання", — напсиав він.

Нагадуємо, що до цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про нібито оголошене перемир’я на 8–9 травня в зоні російсько-української війни. Також він підкреслював, що у Москві розраховують на можливе відновлення переговорів щодо України.

Крім того, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що дотримання так званого "перемир’я" залежатиме від дій самої Росії. Він зазначив, що російські війська вже зранку продовжували обстріли та штурмові дії, зокрема із застосуванням дронів, і Україна відповідатиме дзеркально на такі атаки.