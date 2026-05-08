"Надеюсь, это начало конца": Трамп объявил о трехдневном перемирии между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности о краткосрочном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, перемирие должно длиться три дня — с 9 по 11 мая — и сопровождаться масштабным обменом военнопленными в формате "1000 на 1000".

Об этом он сообщил 8 мая в своей соцсети Truth Social. В своей заметке Трамп связал предложенные даты с празднованием Дня победы в России. В целом само перемирие, по его замыслу, должно охватывать полную остановку боевой активности на всех участках фронта.

Отдельно он заявил, что инициатива включает обмен военнопленными между сторонами — по тысяче человек с каждой стороны. При этом Трамп утверждает, что соответствующая договоренность была достигнута при его личном содействии и что ее поддержали как президент России Владимир Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский.

Более того, Трамп написал, что рассматривает эту договоренность как возможный первый шаг к завершению войны, которую он назвал крупнейшей и самой кровавой со времен Второй мировой. По его словам, процесс переговоров продолжается, и стороны якобы постепенно движутся в направлении более широкого урегулирования конфликта.

"Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого большого конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся друг к другу. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", — напсиав он.

Напоминаем, что до этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о якобы объявленном перемирии на 8-9 мая в зоне российско-украинской войны. Также он подчеркивал, что в Москве рассчитывают на возможное возобновление переговоров по Украине.

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский заявил, что соблюдение так называемого "перемирия" будет зависеть от действий самой России. Он отметил, что российские войска уже утром продолжали обстрелы и штурмовые действия, в частности с применением дронов, и Украина будет отвечать зеркально на такие атаки.