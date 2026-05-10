Знищені усі цілі: попри оголошене "перемир'я" РФ продовжує бити по Україні

Попри оголошене триденне перемир'я, росіяни продовжували атакувати українські міста. На фронті відбулися бойові зіткнення.

Протягом ночі неділі, 10 травня, росіяни атакували населені пункти України 27 ударними БпЛА та дронами-імітаторами із Краснодарського краю та Ростовської області РФ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Кількість збитих дронів в інфографіці ПС ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона збила або ж подавила усі 27 ворожих БпЛА. Влучань не зафіксовано, — йдеться у повідомленні.

Донецька область

За минулу добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Кількість постраждалих у Донецькій області Фото: Вадим Філашкін / Telegram

У Дружківці через удар дрона сталася пожежа у 9-поверхівці, а в Краматорську загорілися ємності для зберігання газу на двох АЗС, своєю чергою повідомили у ДСНС.

Ліквідація пожежі у Краматорську Фото: ДСНС Дрон влучив у багатоповерхівку в Дружківці Фото: ДСНС

Дніпропетровська область

Росіяни атакували безпілотниками Нікополь та Марганецьку громаду, а також Українську та Богинівську громади у Синельниківському районі, поінформував очільник області Олександр Ганжа.

Внаслідок удару постраждала 3-річна дівчинка, яку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Запорізька область

Упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 33 населених пунктах регіону, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

Загалом область атакували 598 БпЛА різної модифікації, переважно fpv-дрони. Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ та 174 артилерійські удари.

Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Сумська область

Протягом доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 18 населених пунктах в 9 територіальних громадах, повідомили в обласній адміністрації.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, внаслідок влучання дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік.

Харківська область

Минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів області, внаслідок чого постраждали 8 людей, серед них – двоє 8-річних хлопчиків, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки удару по Харкову Фото: з відкритих джерел

Росіяни застосовували 5 БпЛА типу "Молнія", 3 fpv-дрони та 14 БпЛА, тип яких встановлюється.

Херсонська область

Росіяни атакували населені пункти Херсонщини дронами, завдавали авіаційні удари та обстрілювали з артилерії, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодивши багатоповерхівку та 8 приватних будинків, понівечили приватні гаражі та автомобілі.

7 людей дістали поранення, з них — 1 дитина, поінформував посадовець.

Ліквідація наслідків атаки Фото: ДСНС Гасіння пожежі у приватному будинку після дронової атаки Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожих атак горіли два легкові автомобілі та житловий будинок. Рятувальники, працюючи під загрозою повторних атак дронів, ліквідували пожежі.

Ситуація на фронті: інформація від Генштабу ЗСУ

Минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень, йдеться у повідомленні Генштабу.

Противник застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл населених пунктів та позицій українських військ.

Найбільше атак ЗС РФ зафіксовано на Покровському напрямку, де противник намагався штурмувати українські позиції 28 разів, на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак, а на Костянтинівському напрямку ворог вчинив 11 наступів.

