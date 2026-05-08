"Не приносять прогресу": США можуть вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо допустив, що США можуть вийти з переговорів щодо завершення війни в Україніі, бо нібито американські зусилля "не приносять прогресу".

Також головний дипломат Дональда Трампа наголосив, що США готові виступити посередником у переговорах щодо України, але не хочуть витрачати час, якщо це не дає результатів. Відповідну заяву він зробив під час візиту до Італії, передає Sky News.

"Ми виконували і намагалися виконувати роль посередника в цьому процесі. Поки що це не дало плідних результатів з низки причин. Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу", — заявив держсекретар США.

Марко Рубіо також повторив слова президента США Дональда Трампа, про те, що війна в РФ в Україні — це трагедія.

"Наша позиція, зрештою, така: ця війна — трагедія", — додав він.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, що 8 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа Віткофф та Кушнер можуть прибути до Києва. Голова української переговорної делегації Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському за підсумками зустрічей в Сполучених Штатах. Зокрема, вдалося досягти прогресу в організації візиту перемовників американського президента Дональда Трампа до Києва.

Натомість 8 травня помічник російського президента Юрій Ушаков, після погроз вдарити по центру Києва та закликів до евакуації зі столиці України, заявив, що тристоронні мирні переговори є "недоцільними". Помічник Путіна вкотре повторив вимогу Кремля щодо виведення ЗСУ з підконтрольної їй частини Донбасу.

В Центрі протидії дезінформації (ЦПД) заявили, що Росії не потрібний мир, а тільки новий плацдарм для наступу.

Перед тим видання Financial Times повідомляло, що нібито очільники держав-членів Європейського Союзу готуються до можливих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним через розчарування у перемовинах, які веде президент США Дональд Трамп.