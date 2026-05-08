Посланці Трампа Віткофф та Кушнер можуть прибути до Києва: Зеленський назвав новий термін

Голова української переговорної делегації Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському за підсумками зустрічей в Сполучених Штатах. Зокрема, вдалося досягти прогресу в організації візиту перемовників американського президента Дональда Трампа до Києва.

Зеленський назвав перемовини Умєрова з делегацією США змістовними. Про це він написав у Telegram.

За його словами, наразі узгоджується графік необхідних візитів. Україна очікує на візит представників президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа на рубежі весна — літо.

"Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", — відзначив Зеленський.

Під час перемовин українська та американська сторони говорили про продовження обмінів військовополонених.

Також говорили про деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку.

"Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", — відзначив Зеленський.

Нагадаємо, що 7 травня, стало відомо, що голова української переговорної групи, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до США, де планує зустрітися з американськими представниками. Перед зустріччю Умєров доповів Зеленському про зустрічі, а той натомість поставив українському перемовнику низку завдань.

Раніше повідомлялося, що російське керівництво обговорює з американськими перемовниками можливість запровадження перемир'я у війні з Україною. В обмін на це вони хочуть отримати часткове послаблення санкцій.

Згодом джерела ЗМІ в українському уряді повідомили, що Київ очікує, що незабаром США можуть посилити тиск на Київ. Мирні перемовини ще з лютого зайшли в глухий кут, тож нині Вашингтон спробує розблокувати перемовини, посиливши тиск.