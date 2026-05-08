Посланцы Трампа Уиткофф и Кушнер могут прибыть в Киев: Зеленский назвал новый срок

Глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому по итогам встреч в Соединенных Штатах. В частности, удалось достичь прогресса в организации визита переговорщиков американского президента Дональда Трампа в Киев.

Зеленский назвал переговоры Умерова с делегацией США содержательными. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, сейчас согласовывается график необходимых визитов. Украина ожидает визит представителей президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа на рубеже весна — лето.

"Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию", — отметил Зеленский.

Во время переговоров украинская и американская стороны говорили о продолжении обменов военнопленных.

Также говорили о деталях договоренностей, которые могут гарантировать безопасность.

"Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой", — отметил Зеленский.

Напомним, что 7 мая, стало известно, что глава украинской переговорной группы, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в США, где планирует встретиться с американскими представителями. Перед встречей Умеров доложил Зеленскому о встрече, а тот взамен поставил украинскому переговорщику ряд задач.

Ранее сообщалось, что российское руководство обсуждает с американскими переговорщиками возможность введения перемирия в войне с Украиной. В обмен на это они хотят получить частичное ослабление санкций.

Впоследствии источники СМИ в украинском правительстве сообщили, что Киев ожидает, что вскоре США могут усилить давление на Киев. Мирные переговоры еще с февраля зашли в тупик, поэтому сейчас Вашингтон попытается разблокировать переговоры, усилив давление.