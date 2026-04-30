"Без гарантий": РФ обсуждает с США перемирие с Украиной в обмен на ослабление санкций, — СМИ

Российское руководство обсуждает с американскими переговорщиками возможность введения перемирия в войне с Украиной. В обмен на это они хотят получить частичное ослабление санкций.

В то же время украинскую сторону такой расклад вряд ли устроит. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник в украинской власти.

"Они (россияне — ред.) хотят в какой-то момент стартовать с перемирием и попробовать, например, договориться о недельном перемирии. И за это частично снять санкции. Америка получит новости о тишине на фронте, Путин — частичное ослабление санкций и соответствующие большие доходы. То есть, по сути, такая "торговля" без всяких гарантий безопасности, что не может устраивать украинцев", — отметил собеседник.

Он пояснил, что такие варианты обсуждаются в связи с приближающимися выборами в Конгресс в США.

Відео дня

В США уже использовали подобные "сценарии", в частности, с Беларуси была снята часть санкций, в частности, по калию, в обмен на то, что белорусский диктатор Александр Лукашенко выпустил на свободу часть политических заключенных.

Ослабление санкций США против российской нефти — что известно

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

После этого Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.