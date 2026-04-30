"Без гарантій": РФ обговорює зі США перемир'я з Україною в обмін на послаблення санкцій, — ЗМІ

Російське керівництво обговорює з американськими перемовниками можливість запровадження перемир'я у війні з Україною. В обмін на це вони хочуть отримати часткове послаблення санкцій.

Водночас українську сторону такий розклад навряд влаштує. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело в українській владі.

"Вони (росіяни — ред.) хочуть в якийсь момент стартувати з перемир'ям і спробувати, наприклад, домовитись про тижневе перемир'я. І за це частково зняти санкції. Америка отримає новини про тишу на фронті, Путін — часткове послаблення санкцій та відповідні більші доходи. Тобто, по суті, така "торгівля" без жодних гарантій безпеки, що не може влаштовувати українців", — зазначив співрозмовник.

Він пояснив, що такі варіанти обговорюються у зв'язку з наближеннями виборів до Конгресу в США.

Відео дня

У США вже використовували подібні "сценарії", зокрема, з Білорусі була знята частина санкцій, зокрема, щодо калію, в обмін на те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко випустив на волю частину політичних в'язнів.

Послаблення санкцій США проти російської нафти — що відомо

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів.