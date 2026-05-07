Продажа украинских дронов: Зеленский дал три задачи Умерову во время переговоров в США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что сегодня, 7 мая, секретарь СНБО Рустем Умеров проведет ряд встреч с представителями Дональда Трампа. Сейчас Умеров находится в Майами, США.

При этом перед встречами Умеров доложил Зеленскому о встречах, а тот взамен поставил украинскому переговорщику ряд задач. Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Первое — гуманитарный трек. Надеемся, что удастся провести новый этап освобождения пленных. Второе — активизация дипломатического процесса. Мы в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующем общении партнеров с российской стороной. Работаем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность. Видим, что даже по режиму тишины российская сторона, к сожалению, не проявляет конструктива. Третье — есть несколько конкретных поручений по безопасности для секретаря СНБО относительно нашего сотрудничества с Америкой. По итогам сегодняшних встреч ожидаю детальный доклад", — отметил Зеленский.

Еще один кейс, который обсуждал Зеленский с Умеровым, касается продажи украинского оружия в рамках Drone Deals.

Сейчас украинская сторона готовит соглашения, о которых было договорено ранее, а также "новые шаги в технологической работе".

Сегодня, 7 мая, стало известно, что глава украинской переговорной группы, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в США, где планирует встретиться с американскими представителями.

Ранее сообщалось, что российское руководство обсуждает с американскими переговорщиками возможность введения перемирия в войне с Украиной. В обмен на это они хотят получить частичное ослабление санкций.

Впоследствии источники СМИ в украинском правительстве сообщили, что Киев ожидает, что вскоре США могут усилить давление на Киев. Мирные переговоры еще с февраля зашли в тупик, поэтому сейчас Вашингтон попытается разблокировать переговоры, усилив давление.