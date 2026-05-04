США могут начать новый раунд давления на Украину: будут предлагать перемирие, — СМИ

Украинские власти ожидают, что вскоре США могут усилить давление на Киев. В то же время мирные переговоры еще с февраля зашли в тупик, поэтому сейчас Вашингтон попытается разблокировать переговоры, усилив давление.

Ожидается, что США будут предлагать заключить перемирие без гарантий безопасности для Украины, в обмен на что с России будут снять санкции. Об этом рассказал источник "РБК-Украина" в украинском правительстве.

Несмотря на предположение, что переговоры остановились из-за войны США в Иране, на самом деле в тупик они зашли еще до начала вторжения в Иран.

На мирных переговорах был достигнут определенный прогресс: стороны согласовали немало пунктов мирного плана. Зато военные договорились о терминологии относительно перемирия и разведения войск.

Однако единственный вопрос, который остается ключевым — будущее Донбасса. Украина четко дала понять, что не отдаст территории, которые контролирует, никому — ни Москве, ни Вашингтону.

В ответ Россия начала выдвигать требования о так называемой "демилитаризованной свободной экономической зоне" на Донбассе. Этот вариант был отвергнут сразу же украинской стороной.

"У Трампа (президент США — ред.) абсолютно уверены, что речь идет только об этом небольшом куске земли. Они говорят, мол, чего вы уперлись, да отдайте вы его русским, дел-то, зато закончим войну, пойдут инвестиции, все будет хорошо", — говорит источник о реакции американцев.

В то же время проблема заключается в том, что Киев не может донести до Вашингтона, что если выйти из Донбасса, то РФ будет иметь претензии на другие территории и не территории.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поехали в Киев именно потому, что считают, что здесь они услышат те же аргументы по Донбассу.

В то же время позиция Украины по Донбассу остается неизменной.

"На предыдущем переговорном этапе была попытка дожать Украину до какого-то формата сдачи территории, на что мы не пошли, и Россию до какого-то формата альтернативного — свободная экономическая зона, стоим где стоим, отходим на уровне дистанции", — рассказывает собеседник в президентском окружении.

По мнению собеседника, сейчас американцы могут попытаться "продать" снятие санкций в обмен на какие-то эфемерные уступки со стороны Кремля. В то же время Украина планирует продолжать наносить дальнобойные удары независимо от того, как будут продвигаться переговоры.

Ранее сообщалось, что российское руководство обсуждает с американскими переговорщиками возможность введения перемирия в войне с Украиной. В обмен на это они хотят получить частичное ослабление санкций.

Ослабление санкций США против российской нефти — что известно

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

После этого Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.