США можуть розпочати новий раунд тиску на Україні: пропонуватимуть перемир'я, — ЗМІ

Українська влада очікує, що незабаром США можуть посилити тиск на Київ. Водночас мирні перемовини ще з лютого зайшли в глухий кут, тож нині Вашингтон спробує розблокувати перемовини, посиливши тиск.

Очікується, що США пропонуватимуть укласти перемир'я без гарантій безпеки для України, в обмін на що з Росії будуть зняти санкції. Про це розповіло джерело "РБК-Україна" в українському уряді.

Попри припущення, що перемовини зупинилися через війну США в Ірані, насправді в глухий кут вони зайшли ще до початку вторгнення в Іран.

На мирних перемовинах було досягнуто певного прогресу: сторони узгодили чимало пунктів мирного плану. Натомість військові домовилися про термінологію щодо перемир'я та розведення військ.

Однак єдине питання, яке залишається ключовим — майбутнє Донбасу. Україна чітко дала зрозуміти, що не віддасть території, які контролює, нікому — ані Москві, ані Вашингтону.

У відповідь Росія почала висувати вимоги щодо так званої "демілітаризованої вільної економічної зони" на Донбасі. Цей варіант було відкинуто одразу ж українською стороною.

"У Трампа (президент США — ред.) абсолютно впевнені, що йдеться тільки про цей невеликий шматок землі. Вони кажуть, мовляв, чого ви вперлися, та віддайте ви його росіянам, справ-то, зате закінчимо війну, підуть інвестиції, все буде добре", — каже джерело про реакцію американців.

Водночас проблема полягає в тому, що Київ не може донести до Вашингтона, що якщо вийти з Донбасу, то РФ матиме претензії на інші території та не території.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер не поїхали в Київ саме тому, що вважають, що тут вони почують ті самі аргументи щодо Донбасу.

Водночас позиція України щодо Донбасу залишається незмінною.

"На попередньому переговорному етапі була спроба дотиснути Україну до якогось формату здачі території, на що ми не пішли, і Росію до якогось формату альтернативного — вільна економічна зона, стоїмо де стоїмо, відходимо на рівні дистанції", — розповідає співрозмовник у президентському оточенні.

На думку співрозмовника, зараз американці можуть спробувати "продати" зняття санкцій в обмін на якісь ефемерні поступки з боку Кремля. Водночас Україна планує продовжувати завдавати далекобійних ударів незалежно від того, як просуватимуться перемовини.

Раніше повідомлялося, що російське керівництво обговорює з американськими перемовниками можливість запровадження перемир'я у війні з Україною. В обмін на це вони хочуть отримати часткове послаблення санкцій.

Послаблення санкцій США проти російської нафти — що відомо

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів.