Продаж українських дронів: Зеленський дав три завдання Умєрову під час перемовин у США

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що сьогодні, 7 травня, секретар РНБО Рустем Умєров проведе низку зустрічей з представниками Дональда Трампа. Наразі Умєров перебуває в Маямі, США.

При цьому перед зустрічами Умєров доповів Зеленському про зустрічі, а той натомість поставив українському перемовнику низку завдань. Про це Зеленський написав у Telegram.

"Перше — гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге — активізація дипломатичного процесу. Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву. Третє — є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою. За підсумками сьогоднішніх зустрічей очікую на детальну доповідь", — зазначив Зеленський.

Ще один кейс, який обговорював Зеленський з Умєровим, стосується продажу української зброї в межах Drone Deals.

Наразі українська сторон аготує угоди, про які було домовлено раніше, а також "нові кроки у технологічній роботі".

Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що голова української переговорної групи, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до США, де планує зустрітися з американськими представниками.

Раніше повідомлялося, що російське керівництво обговорює з американськими перемовниками можливість запровадження перемир'я у війні з Україною. В обмін на це вони хочуть отримати часткове послаблення санкцій.

Згодом джерела ЗМІ в українському уряді повідомили, що Київ очікує, що незабаром США можуть посилити тиск на Київ. Мирні перемовини ще з лютого зайшли в глухий кут, тож нині Вашингтон спробує розблокувати перемовини, посиливши тиск.