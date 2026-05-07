Умєров прибув в США на перемовини з американцями, — Reuters

Голова української переговорної групи, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до США, де планує зустрітися з американськими представниками.

Наразі невідомо, що саме буде на порядку денному. Про візиту Умєрова повідомило агентство Reuters.

Український чиновник прибув до міста Маямі.

У агентстві нагадали, що після останнього раунду перемовин між Україною, Росією та США в лютому перемовини зайшли в глухий кут. У Києві сподівалися на візит до України представників США — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — одна ті не приїхали.

Візит Умєрова підтверджують і джерела "РБК-Україна". Однак те, що буде темою візиту, українські ЗМІ також не знають.

Раніше повідомлялося, що російське керівництво обговорює з американськими перемовниками можливість запровадження перемир'я у війні з Україною. В обмін на це вони хочуть отримати часткове послаблення санкцій.

Згодом джерела ЗМІ в українському уряді повідомили, що Київ очікує, що незабаром США можуть посилити тиск на Київ. Мирні перемовини ще з лютого зайшли в глухий кут, тож нині Вашингтон спробує розблокувати перемовини, посиливши тиск.

Послаблення санкцій США проти російської нафти — що відомо

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів.