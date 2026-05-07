Умеров прибыл в США на переговоры с американцами, — Reuters

Глава украинской переговорной группы, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в США, где планирует встретиться с американскими представителями.

Пока неизвестно, что именно будет на повестке дня. О визите Умерова сообщило агентство Reuters.

Украинский чиновник прибыл в город Майами.

В агентстве напомнили, что после последнего раунда переговоров между Украиной, Россией и США в феврале переговоры зашли в тупик. В Киеве надеялись на визит в Украину представителей США — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — одна те не приехали.

Визит Умерова подтверждают и источники "РБК-Украина". Однако то, что будет темой визита, украинские СМИ также не знают.

Ранее сообщалось, что российское руководство обсуждает с американскими переговорщиками возможность введения перемирия в войне с Украиной. В обмен на это они хотят получить частичное ослабление санкций.

Впоследствии источники СМИ в украинском правительстве сообщили, что Киев ожидает, что вскоре США могут усилить давление на Киев. Мирные переговоры еще с февраля зашли в тупик, поэтому сейчас Вашингтон попытается разблокировать переговоры, усилив давление.

Ослабление санкций США против российской нефти — что известно

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

После этого Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.