"Ефективно обговорити": ЄС готується до перемовин з Путіним щодо встановлення миру, — FT

Очільники держав-членів Європейського Союзу готуються до можливих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним через розчарування у перемовинах, які веде президент США Дональд Трамп.

Багато лідерів ЄС мають побоювання через незначний прогрес у переговорному процесі під проводом США, пише Financial Times.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта вважає, що у Європейського Союзу є потенціал для переговорів з РФ. За його словами, такий розвиток подій підтримує й президент України Володимир Зеленський.

"Я розмовляю з 27 лідерами країн-членів ЄС, щоб визначити найкращий спосіб організації наших дій та з’ясувати, що саме нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли настане відповідний момент для цього", — сказав Кошта.

Він підкреслив, що під час саміту лідерів ЄС, який відбувся на Кіпрі у квітні 2026, Зеленський "запросив нас бути готовими зробити позитивний внесок у переговори".

Автори матеріалу зазначили, що наразі Євросоюз перебуває у небезпечно ізольованому становищі щодо мирних перемовин. Позиція ЄС настільки невпевнена, що альянс може бути змушений прийняти угоду, з якою не буде згоден.

Кошта зауважив, що блок уникатиме втручання у процес, очолюваний президентом Трампом. Він також визнав, що від Кремля не надходило жодних сигналів про те, що Путін готовий сісти за стіл переговорів з будь-яким представником ЄС:

"Так, така можливість існує. Наразі ніхто не бачить з боку Росії жодних ознак того, що вона дійсно бажає вступити в серйозні переговори", — пояснив Кошта.

Журналісти наголосили, що серед 27 лідерів блоку немає консенсусу щодо того, кого слід призначити представником ЄС у таких перемовинах. Також не вирішено, коли слід їх почати та якою буде пропозиція Путіну.

