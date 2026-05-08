"Эффективно обсудить": ЕС готовится к переговорам с Путиным по установлению мира, — FT

Руководители государств-членов Европейского Союза готовятся к возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным из-за разочарования в переговорах, которые ведет президент США Дональд Трамп.

Многие лидеры ЕС имеют опасения из-за незначительного прогресса в переговорном процессе под руководством США, пишет Financial Times.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. По его словам, такое развитие событий поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я разговариваю с 27 лидерами стран-членов ЕС, чтобы определить лучший способ организации наших действий и выяснить, что именно нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент для этого", — сказал Кошта.

Он подчеркнул, что во время саммита лидеров ЕС, который состоялся на Кипре в апреле 2026 года, Зеленский "пригласил нас быть готовыми сделать положительный вклад в переговоры".

Авторы материала отметили, что сейчас Евросоюз находится в опасно изолированном положении относительно мирных переговоров. Позиция ЕС настолько неуверенная, что альянс может быть вынужден принять соглашение, с которым не будет согласен.

Кошта отметил, что блок будет избегать вмешательства в процесс, возглавляемый президентом Трампом. Он также признал, что от Кремля не поступало никаких сигналов о том, что Путин готов сесть за стол переговоров с любым представителем ЕС:

"Да, такая возможность существует. Пока никто не видит со стороны России никаких признаков того, что она действительно желает вступить в серьезные переговоры", — пояснил Кошта.

Журналисты отметили, что среди 27 лидеров блока нет консенсуса относительно того, кого следует назначить представителем ЕС в таких переговорах. Также не решено, когда следует их начать и каким будет предложение Путину.

