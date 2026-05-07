"А поки переговори є "недоцільними": у Путіна вимагають віддати Донбас, реакція ЦПД

Помічник російського президента Юрій Ушаков, після погроз вдарити по центру Києва та закликів до евакуації зі столиці України, заявив, що тристоронні мирні переговори є "недоцільними". В Центрі протидії дезінформації (ЦПД) заявили, що Росії не потрібний мир, а тільки новий плацдарм для наступу.

Помічник Путіна вкотре повторив вимогу Кремля щодо виведення ЗСУ з підконтрольної їй частини Донбасу. Його заяву цитує російський "Интерфакс".

"Усі розуміють, зокрема, я б сказав, українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, військові дії будуть припинені, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення подальшого довгострокового вирішення цієї проблеми. Усі це розуміють, і тому зараз, чесно кажучи, переконувати одне одного – це багато в чому марна трата часу, бо зараз очікується саме цей крок", — сказав Ушаков.

Також помічник Путіна додав, що "зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського", а все решта, за його словами, "марною тратою часу".

Реакція ЦПД на ультиматум Кремля

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що Росія офіційно визнала, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити зі своєї землі.

"Що і треба було довести — ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", — написав він.

Андрій Коваленко про ультиматум РФ Фото: Скріншот

Переговори щодо завершення війни

24 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до проведення тристоронніх переговорів з США та Росією на території Азербайджану. Утім, усе залежить від Москви, визнав глава держави. За його словами, Київ мав подібні перемовини в Туреччині та Швейцарії з американськими партнерами.

7 травня голова української переговорної групи, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до США, де планує зустрітися з американськими представниками.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів про те, що сьогодні, 7 травня, секретар РНБО Рустем Умєров проведе низку зустрічей з представниками Дональда Трампа. Наразі Умєров перебуває в Маямі, США.