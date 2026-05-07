"А пока переговоры являются "нецелесообразными": у Путина требуют отдать Донбасс, реакция ЦПД

Помощник российского президента Юрий Ушаков, после угроз ударить по центру Киева и призывов к эвакуации из столицы Украины, заявил, что трехсторонние мирные переговоры являются "нецелесообразными". В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) заявили, что России не нужен мир, а только новый плацдарм для наступления.

Помощник Путина в очередной раз повторил требование Кремля по выводу ВСУ с подконтрольной ей части Донбасса. Его заявление цитирует российский"Интерфакс".

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, военные действия будут прекращены, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного решения этой проблемы. Все это понимают, и поэтому сейчас, честно говоря, убеждать друг друга — это во многом пустая трата времени, потому что сейчас ожидается именно этот шаг", — сказал Ушаков.

Відео дня

Также помощник Путина добавил, что "сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского", а все остальное, по его словам, "пустой тратой времени".

Реакция ЦПД на ультиматум Кремля

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отмечает, что Россия официально признала, что завершать войну не планирует, потому что Украина отказывается выходить со своей земли.

"Что и надо было доказать — никакой мир им не нужен был, только попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не выйдет из собственной земли. Режим Путина похоже вообще не представляет своего существования без войны", — написал он.

Андрей Коваленко об ультиматуме РФ Фото: Скриншот

Переговоры о завершении войны

24 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к проведению трехсторонних переговоров с США и Россией на территории Азербайджана. Впрочем, все зависит от Москвы, признал глава государства. По его словам, Киев имел подобные переговоры в Турции и Швейцарии с американскими партнерами.

7 мая глава украинской переговорной группы, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в США, где планирует встретиться с американскими представителями.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что сегодня, 7 мая, секретарь СНБО Рустем Умеров проведет ряд встреч с представителями Дональда Трампа. Сейчас Умеров находится в Майами, США.