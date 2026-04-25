Украина готова к переговорам с США и РФ: Зеленский назвал новую возможную площадку

Украина открыта к проведению трехсторонних переговоров с США и Россией на территории Азербайджана. Впрочем, все зависит от Москвы, признал глава государства.

Украина готова к трехсторонним переговорам с Россией и Соединенными Штатами. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил Владимир Зеленский.

По его словам, Киев имел подобные переговоры в Турции и Швейцарии с американскими партнерами.

"Мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", — подчеркнул глава государства.

Также Владимир Зеленский сообщил о подписании шести двусторонних документов, которые сосредоточены на безопасности и оборонно-промышленном комплексе, в частности на совместном производстве для усиления безопасности обоих государств.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказывал, что в процессе переговоров с Россией вопрос передачи территорий является красной линией. При этом он намекнул, что у власти есть решение, которое прежде всего удовлетворит Украину.

Фокус писал, что ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти в Турции. Такая встреча могла бы состояться при участии двух других мировых лидеров — турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и американского Дональда Трампа.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной пока не входят в приоритеты Москвы.