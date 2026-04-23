"Есть решение, которое удовлетворит нас": Буданов рассказал, что будет с Донбассом

Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал о том, что в процессе переговоров с Россией вопрос передачи территорий является красной линией. В то же время он подчеркнул, что Украина должна оставаться сильной.

При этом Буданов намекнул, что у власти есть решение, которое прежде всего удовлетворит Украину. Об этом руководитель Офиса президента сказал во время общения с журналистами на форуме по безопасности Kyiv Security Forum, передает "РБК-Украина".

По его словам, красная линия является достаточно простой и всем понятной — "ничего не отдаем".

"Относительно Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей", — отметил Буданов.

При этом руководитель ОП отметил, что если Украина будет проявлять слабость, то никто не будет вести диалог с Киевом. Поэтому украинцы должны объединиться ради выживания государства.

"Мы точно не проиграем. Но если мы остановимся или снизим темпы, то здесь есть риски. Если сейчас не будет сделан технологический прорыв, то эффективность летательных аппаратов будет падать в геометрической прогрессии", — добавил Буданов.

Ранее стало известно, что украинские чиновники во время неформальных контактов с командой президента Дональда Трампа предлагали переименовать часть Донбасса на "Донниленд", чтобы привлечь внимание Соединенных Штатов к региону. Такую идею рассматривали как способ убедить Вашингтон активнее противодействовать требованиям России в переговорах.

Комментируя эту идею президент Владимир Зеленский отметил, что он не использует других терминов, чем "Донецкая область", "Луганская область", "наш Донбасс", "территория Украины". и этому есть подтверждение.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что страх России перед президентом США Дональдом Трампом не может быть гарантией безопасности Украины. Он отметил, что без присутствия партнеров на линии фронта нет механизма сдерживания новой агрессии.

Ранее мы также информировали, что в окружении Дональда Трампа назвали "смешной" критику возможного ослабления санкций против России. В США заявили, что Москва не получила реальной поддержки, несмотря на такие упреки.